SQUADRE, 9° POSTO: NEW ORLEANS PELICANS | Sei mesi fa erano destinati a diventare gli ultimi a livello NBA per appetibilità e pubblico. Poi l’arrivo di Griffin, la prima scelta assoluta, Zion Williamson e un mercato molto intrigante hanno fatto dimenticare in fretta il complicato addio di Anthony Davis. New Orleans adesso è pronta a spiccare il volo e i biglietti per godersi un talento come Zion vanno a ruba