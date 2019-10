DRAYMOND GREEN, GOLDEN STATE WARRIORS | Anche il terzo “big” di Golden State ha avanzato la sua candidatura: “Spero di esserci, e penso che in tanti la pensino come me. Il calendario di quest’anno era un po’ complicato con partite in America, in Australia e poi in Cina tutte molto vicine all’inizio della stagione: in tanto hanno rinunciato per questo motivo. Spero di esserci il prossimo anno, anzi: sto organizzando il mio matrimonio proprio per poterci essere”