La seconda edizione degli European Games si svolgerà dal 21 al 30 giugno a Minsk. La capitale Bielorussa ospiterà circa 3900 atleti (oltre a 2000 tecnici) impegnati in 200 eventi gara e in rappresentanza di 50 Comitati Olimpici Europei.

L’edizione 2019, assegnata nel corso della 45esima Assemblea dei COE che si svolse nel 2016 proprio in Bielorussia, assume particolare valore perché 9 degli sport in programma qualificheranno gli atleti europei per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

Il tiro con l’arco metterà in palio tre carte olimpiche per i vincitori dei tre eventi (maschile, femminile, misto), il tiro a segno e il tiro a volo distribuiranno 12 carte olimpiche nei rispettivi eventi in programma, nove carte in palio invece saranno aggiudicate nel tennistavolo (sei a livello individuale e tre per i vincitori dei team event maschile e femminile e del doppio misto). Assegnano punti olimpici per i rispettivi ranking, invece, le gare di atletica, badminton, ciclismo, judo e karate.

Gli azzurri in gara

La delegazione azzurra sarà rappresentata nella manifestazione introdotta nel 2015 a Baku da 179 atleti (106 uomini, 73 donne) che prenderanno parte a tutte le 16 discipline in programma.

Saranno sette gli olimpionici italiani in gara: Diana Bacosi (tiro a volo), Fabio Basile (judo), Chiara Cainero (tiro a volo), Marco Galiazzo (tiro con l’arco), Gabriele Rossetti (tiro a volo), Jessica Rossi (tiro a volo) e Mauro Nespoli (tiro con l’arco), per un totale di 12 medagliati o plurimedagliati olimpici presenti in squadra (Frank Chamizo nella lotta, Odette Giuffrida nel judo, Vincenzo Mangiacapre e Clemente Russo nel pugilato e Giovanni Pellielo nel tiro a volo).

Forti dei successi di Baku 2015, saranno invece tre gli atleti dell’Italia Team che andranno in cerca del bis dorato: Petra Zublasing (tiro a segno, che in Azerbaigian aveva vinto l’oro nella carabina 10 m mista e nella carabina 50 m 3 posizioni), Bacosi (tiro a volo, vincitrice dell’oro nella coppia mista skeet e di un argento individuale) e Nespoli (oro nell’arco misto).

Clemente Russo il portabandiera dell'Italia

Il pugile campano sarà l’alfiere azzurro a Minsk: vincitore di due medaglie d’argento olimpiche a Pechino 2008 e Londra 2012 ottenute in quattro partecipazioni ai Giochi, e di numerosi titoli internazionali, tra cui 2 ori mondiali nei pesi massimi (a Chicago 2007 e Almaty 2013), guiderà l’Italia nella cerimonia di apertura che si terrà al Dinamo Stadium di Minsk, il 21 giugno. Russo era stato portabandiera azzurro anche in occasione della cerimonia di chiusura di Pechino 2008.

Sky Sport Minsk: il canale 205 interamente dedicato alle dirette

Da venerdì 21 giugno il canale 205 diventerà Sky Sport Minsk 2019 e per 10 giorni sarà interamente dedicato ai Giochi Europei. Sky Sport seguirà live la seconda edizione della manifestazione dei Comitati Olimpici Europei, con particolare attenzione agli atleti azzurri. Domani il primo appuntamento è per le 12.30, poi alle 21 per la Cerimonia d’Apertura. Inolre, ogni giorno alle 16.30 su Sky Sport24 l’appuntamento è con Giovanni Bruno e gli altri giornalisti e talent che racconteranno i Giochi per fare il punto sulla giornata di gara.