Minsk ha ospitato gli Europei di judo 2019, inserito all’interno della seconda edizione degli European Games. Il torneo si è svolto da sabato 22 a martedì 25 giugno. L’Italia ha partecipato con 17 azzurri, divisi nei primi tre giorni di gare individuali (la Nazionale azzurra non ha partecipato invece alla gara a squadre miste, che si è svolta nella quarta giornata). Il bilancio italiano è di due medaglie: l’argento di Matteo Medves (Fiamme Oro) nei 66 kg ed il bronzo nei 63 kg di Maria Centracchio (Fiamme Oro), con i quinti posti di Odette Giuffrida (Esercito) nei 52 kg ed Antonio Esposito (Fiamme Azzurre) negli 81 kg. "Complessivamente disputare quattro finali in un Europeo non è poco, ma sinceramente abbiamo ottenuto molto meno di quello che avremmo potuto vincere – spiega il coach azzurro Francesco Bruyere -. Ad oggi abbiamo una squadra giovane e molto competitiva, che lotta unita e compatta per un sogno comune. Chiaramente dall’altra parte ci sono avversari che hanno il nostro stesso obiettivo e non è facile per nessuno. Lavoriamo sempre sugli errori commessi, qualche giorno di paura e poi si parte per l’OTC ad Alicante e per il Grand Prix di Budapest in vista del Mondiale", conclude Bruyere. La Russia chiude in testa nel medagliere degli Europei di Minsk con 2 ori, 3 argenti e 2 bronzi. Secondo posto nel medagliere per la Georgia (2 ori, 1 argento, 4 bronzi), terzo gradino del podio per la Francia (2 ori, 3 bronzi). L'Italia si piazza al 13° posto del medagliere con 1 argento, 1 bronzo e 2 quinti posti.