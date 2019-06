Altra giornata e altre medaglie per l’Italia agli European Games di Minsk 2019. Azzurri sul podio in tre discipline differenti. Nel Tiro con l’arco Mauro Nespoli ha trionfato nella gara individuale battendo in finale l’olandese Wijler in cinque set. Neanche il tempo di festeggiare e arriva la seconda medaglia d’oro. Questa volta dal Tiro a Volo, dove Diana Bacosi è salita sul gradino più alto del podio nello skeet femminile. Seconda la francese Lucie Anastassiou, terza l’altra azzurra Chiara Cainero (bronzo). In precedenza era arrivata anche la medaglia d’argento di Nicolae Craciun nella canoa C1 200 metri.