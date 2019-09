I risultati degli azzurri a Tokyo

Vediamo allora nel dettaglio i risultati dei 13 azzurri che hanno partecipato al Mondiale di judo 2019 a Tokyo:

60 kg

Elios Manzi è stato eliminato al terzo turno dal kazako Smetov, ex campione del mondo, numero 5 nella ranking. Manzi ha perso per ippon dopo 2:48. Il judoka siciliano aveva battuto al primo turno l’ecuadoregno Morocho per somma di sanzioni e al secondo turno Akkash sempre per somma di sanzioni

52 kg

Odette Giuffrida è stata eliminata agli ottavi di finale. La nostra vicecampionessa olimpica è stata battuta dalla russa Natalia Kuziutina per wazari al golden score. Kuziutina, atleta di grande esperienza, è la “bestia nera” della Giuffrida, dato che è riuscita a battere la nostra azzurra 4 volte su 4 incontri. Prima di perdere contro la russa, Odette aveva battuto per ippon sia la marocchina Iraoui sia la mongola Lkhagvasuren. Odette porta comunque a casa 320 punti preziosi per la qualificazione alle Olimpiadi del 2020.

66 kg

Matteo Medves è stato eliminato agli ottavi di finale dal padrone di casa, Hifumi Abe. Il giapponese, campione del mondo in carica, ha vinto per ippon. Prima dell’eliminazione, Medves aveva vinto tre incontri: battuto al 1° turno il portoghese Crisostomo per wazari al golden score, vittoria al 2° turno contro lo slovacco Poliak per ippon, vittoria per ippon anche al 3° turno contro il bosniaco Zadro. Il percorso del nostro azzurro però si è purtroppo interrotto agli ottavi contro il giapponese Hifumi Abe.

Sempre nella categoria 66 kg Manuel Lombardo ha chiuso al 5° posto, il miglior piazzamento per l’Italia in questo Mondiale: l’azzurro del gruppo sportivo dell’Esercito, campione europeo e campione mondiale in carica a livello juniores, è stato battuto nella finale per la medaglia di bronzo dal giapponese Hifumi Abe.

73 kg

Fabio Basile, non al top della condizione, è stato eliminato agli ottavi di finale. Il campione olimpico ha perso contro l’israeliano Butbul (n° 10 ranking) per somma di 3 sanzioni, che hanno portato alla squalifica dopo tre minuti e mezzo di Golden Score. Nei primi due match Basile aveva battuto al golden score il judoka di Gibuti, Aden-Alexandre Houssen, e l’austriaco Lukas Reiter. L’azzurro torna comunque a casa con 320 punti preziosi per la qualificazione alle Olimpiadi del 2020.

Sempre nella categoria 73 kg Giovanni Esposito è stato eliminato al terzo turno. Il 21enne azzurro, alla sua prima partecipazione in un Mondiale senior, ha perso contro il turco Bilal Ciloglu (numero 19 al mondo) per somma di 3 sanzioni, che hanno portato alla squalifica. Nel suo primo incontro, Esposito aveva battuto alla grande il greco Georgios Azoidis (numero 31 ranking) realizzando prima un wazari e poi chiudendo il match per ippon.

63 kg

Edwige Gwend è stata eliminata agli ottavi di finale. L’azzurra del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle ha perso contro la tedesca Trajdos (numero 6 ranking) per somma di 3 sanzioni, che hanno portato alla squalifica. Nei primi due incontri la Gwend aveva combattuto benissimo, battendo per ippon sia la finlandese Kanerva al primo turno, sia russa Davydova, numero 12 nella ranking mondiale. L’azzurra torna comunque a casa con un bottino di 320 punti utili per continuare a inseguire il suo sogno: partecipare nel 2020 alla sua terza Olimpiade consecutiva.

Sempre nella categoria 63 kg Maria Centracchio è stata eliminata agli ottavi di finale. L’azzurra delle Fiamme Oro ha perso contro la mongola Bold (numero 19 nella ranking) per wazari dopo 43 secondi di golden score. Al primo turno la Centracchio aveva battuto per ippon l’israeliana Shemesh, mentre al secondo turno aveva eliminato la statunitense Martin con un wazari. L’azzurra guadagna 320 punti per provare a conquistare la qualificazione olimpica a Tokyo 2020.

81 kg

Antonio Esposito è stato eliminato al terzo turno. L’azzurro delle Fiamme Azzurre ha perso contro il campione europeo in carica, il belga Casse, per wazari dopo 35 secondi di golden score. Nel match precedente Esposito aveva vinto per hansokumake contro Odai Al Mawarde. Esposito ottiene comunque 240 punti utili per il ranking olimpico.

Sempre nella categoria 81 kg Christian Parlati, entrato nel tabellone al secondo turno, è stato subito eliminato all’esordio dal belga Sami Chouchi per ippon dopo 2:42 di incontro.

70 kg

Alice Bellandi è stata eliminata al primo turno dalla coreana You, numero 48 nella ranking. L’azzurra del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, all’esordio in un mondiale senior, ha perso per wazari dopo quasi 5 minuti di golden score.

90 kg

Nicholas Mungai è stato eliminato al terzo turno dall’estone Kuusik (numero 63 nella ranking). L’azzurro ha perso per somma di tre sanzioni che hanno portato alla squalifica. Nel precedente incontro il judoka del gruppo sportivo dell’Esercito, entrato nel tabellone al secondo turno, aveva battuto il mongolo Gantulga per wazari al golden score.

Sempre nella categoria 90 kg Matteo Marconcini, argento al Mondiale di Budapest 2017, è stato eliminato al terzo turno dall’israeliano Kochman (numero 27 nella ranking). L’azzurro ha perso per ippon, dopo che era passato in vantaggio per wazari. Nel precedente incontro il judoka del gruppo sportivo dei Carabinieri, entrato nel tabellone al secondo turno, aveva battuto Misenga per ippon. Per Marconcini si trattava della prima gara di alto livello in questa nuova categoria.