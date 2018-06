Promo Mondiale Sky Bet: 5 Euro per ogni vittoria della tua squadra

Il Mondiale di Russia 2018 è ancora più avvincente con le offerte Sky Bet. Oggi ti presentiamo la nuova promo sulle scommesse antepost, l’occasione perfetta per appassionarsi alle gare e moltiplicare le vincite. Scegliendo la tua squadra favorita e puntando sul suo successo finale ricevi 5€ per ogni partita che vince, anche se passa dopo i supplementari o i rigori.

Per aderire all’offerta basta scommettere almeno 20€ sulla vincente del torneo, quindi sul mercato "Vincente Mondiale Russia 2018", entro le 23:59 di mercoledì 20 giugno. Per tutti match vinti dal tuo team nel periodo successivo al piazzamento della scommessa, il sistema ti accredita un bonus di 5€. Ad esempio, puntando almeno 20€ sulla Russia prima della gara d’apertura ricevi il bonus se la squadra ospitante supera l’Arabia Saudita nel match d’esordio e per tutte le vittorie seguenti. Se scommetti sulla Russia Campione del Mondo dopo la partita inaugurale, ma comunque entro la scadenza della promo, il bonus ti viene invece assegnato solo per le vittorie russe negli impegni successivi.

Questa promozione si applica una sola volta per ogni utente e l’unica scommessa qualificante è la prima puntata di almeno 20€ sul mercato "Vincente Mondiale Russia 2018". I bonus ricevuti scadono 72 ore dopo l’accredito e possono essere utilizzati per scommettere su qualsiasi evento, anche live, con quota uguale o maggiore a 2.00.

Vincente Mondiale Russia 2018: le quote delle favorite

Non hai ancora deciso per quale squadra tifare? Ecco qualche spunto per scegliere la tua favorita e piazzare la scommessa qualificante per aderire alla promo Sky Bet.

Brasile: i verdeoro hanno vinto più Coppe del Mondo di ogni altra squadra (5, l’ultima nel 2002) e sono favoritissimi anche stavolta a quota 5.00. Puntando 20€ sul Brasile puoi vincere 100€, da sommare al bonus di 5€ per ogni match vinto da Neymar e compagni.

Germania: campioni in carica e vincitori di 4 Mondiali, al pari dell’Italia, i tedeschi sono appena sotto il Brasile nelle preferenze dei bookmaker. Un loro successo finale è dato a 5.50.

Spagna: alla sua quindicesima partecipazione al torneo, l’undicesima consecutiva, la selezione iberica ha vinto una sola volta, nel 2010. Il trionfo degli uomini di Lopetegui è a oggi offerto a quota 7.00. Scommettendo 20€ si possono quindi ottenere 140€ + bonus.

Francia: i Bleus sono stati gli ultimi a vincere la Coppa del Mondo in casa loro, nel 1998. Un loro secondo successo a Russia 2018 vale 7.50 volte la giocata.

Argentina: quanto paga il primo successo al Mondiale di Leo Messi? Al momento 10.00 volte la posta. Puntando 20€ sulla Nazionale guidata da Sampaoli puoi dunque ottenere 200€, oltre ai bonus partita.

Belgio: non è mai andata oltre il quarto posto al Mondiale la Nazionale belga, che è stata però la più prolifica nelle ultime qualificazioni, segnando ben 43 reti. Tifi la squadra di De Bruyne? Piazza la tua scommessa a quota 12.00.

Inghilterra: dopo aver trionfato ai Mondiali 1966 gli inglesi hanno superato i quarti di finale soltanto una volta, nel 1990. La selezione britannica resta comunque una delle favorite a quota 18.00.

Portogallo: Cristiano Ronaldo e compagni puntano a diventare la quarta squadra a vincere un Europeo e un Mondiale di fila, un’impresa offerta a quota 25.00 dai bookmaker.

Ma le opportunità di vincita non finiscono qui, perché puoi già puntare sul capocannoniere del Mondiale, sulle qualificate ai gironi e su tanto altro ancora. Visita Sky Bet per scoprire tutte le offerte e le scommesse antepost sul Mondiale!