Mondiali, Gruppo C: quote di Francia-Australia e Perù-Danimarca

La Francia di Deschamps sfida a Kazan l’Australia, in uno scontro inedito in questa competizione. Le due squadre si sono però già affrontate due volte in campo neutro, raccogliendo una vittoria 1-0 per parte nel 1994 e nel 2001. L’ultimo confronto in ordine di tempo, datato 2013, è stato invece vinto dai Bleus a Parigi con un tennistico 6-0 e doppietta di Olivier Giroud.

La Francia è alla sua partecipazione numero 15 ai Mondiali, la sesta consecutiva e la seconda con Deschamps come tecnico. Trionfatori nell’edizione 1998, i francesi hanno conquistato solo due volte la testa del girone (1998 e 2014), vincendo appena 3 delle 12 partite più recenti in questa fase del torneo (5 pareggi e 4 sconfitte a completare).

L’Australia si è invece qualificata per la quarta volta di seguito, la quinta complessiva, e ha raggiunto una sola volta la fase a eliminazione diretta (nel 2006, quando venne eliminata dall’Italia grazie a un rigore di Totti nei minuti di recupero).

Francia-Australia: quote e pronostici

Le quote sono nettamente sbilanciate dalla parte dei francesi, con l’1 a 1.22, l’X a 6.00 e il 2 a 10.00. Sul fronte dei gol sono avanti l’Over 2.5 a 1.77 e il No Goal a 1.50, da abbinare eventualmente al successo transalpino con le opzioni 1 (Over 2.5) a 1.90 e 1 (No Goal) a 1.70. Nelle scommesse sul risultato esatto le quote più basse sono assegnate a 1-0 e 2-0 (5.00), seguite dal 3-0 (6.50) e in marcatura si punta su Griezmann (2.15 e 4.50), Giroud (2.20 e 4.50) e Mbappe (2.30 e 5.00), che nella recente amichevole conto gli Stati Uniti ha segnato il gol dell’1-1, evitando la sconfitta dei Bleus.

Perù e Danimarca si affrontano alla Mordovia Arena di Saransk per la prima volta nella loro storia. Con la Francia favoritissima per il primo posto, il confronto è fondamentale per definire le gerarchie del Gruppo C e conquistare la seconda piazza che vale la qualificazione agli ottavi.

Il Perù torna ai Mondiali dopo 36 anni di assenza. La squadra, giunta alla quinta partecipazione, manca infatti dal 1982 e non si è mai spinta oltre i quarti di finali, raggiunti nel 1982. Quinta Coppa del Mondo anche per la Danimarca, qualificata grazie ai playoff eliminando l’Irlanda. I danesi hanno superato i gironi tre volte su quattro, senza però mai spingersi oltre i quarti (1998).

Perù-Danimarca: quote e pronostici

Il match si preannuncia equilibrato, ma i bookmaker offrono un leggero vantaggio ai danesi: 1 a 3.25, X a 3.00 e 2 a 2.35. Sono invece più sbilanciate le quote relative ai gol. Tra due formazioni organizzate le quote prospettano un confronto tattico, favorendo l’Under 2.5 a 1.57 (Over 2.5 a 2.40) e il No Goal a 1.75 (Goal a 2.05). Tra le scommesse combinate segnaliamo l’X2 (Under 2.5) a 2.00 e l’X2 (Under 3.5) a 1.60. In marcatura il favorito nel Perù è Guerrero (3.25 e 6.50), a segno 5 volte nelle qualificazioni. Tra i danesi occhio invece al centrocampista del Tottenham Christian Eriksen (3.15 e 6.50), che con 11 reti e 3 assist decisivi ha assicurato la partecipazione della sua Nazionale al Mondiale.

Gruppo C, quote del passaggio del turno

Le scommesse sulla vincente del Gruppo C sono nettamente dalla parte della Francia, seguita da Danimarca, Perù e Australia:

Francia a 1.28

Danimarca a 5.50

Peru a 10.00

Australia a 20.00

È invece più aperta la lotta per il secondo posto, con i danesi comunque avanti sui sudamericani. La scommessa “1° Francia e 2° Danimarca” vale 2.50, l’opzione “1° Francia e 2° Perù” sale a 4.00. Un’inattesa qualificazione dell’Australia, sempre dietro i francesi, vale infine 6 volte la posta (“1° Francia e 2° Islanda”). Chiudiamo con la quota della scommessa antepost sulla vittoria finale della Francia, offerta a quota 8.00.

Punta al meglio su Sky Bet, scegli la tua favorita e ottieni un bonus di 5 € ogni volta che vince!