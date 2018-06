Mondiali, Gruppo F: quote Corea del Sud-Germania e Messico-Svezia

La situazione del Gruppo F

Dopo aver superato Germania (1-0) e Corea del Sud (2-1), il Messico guida la classifica con 6 punti ma non ha ancora la certezza della qualificazione agli ottavi. Al Chicharito e compagni basta comunque non perdere contro la Svezia per passare il turno e guadagnare il primo posto. Tedeschi e svedesi seguono con 3 punti, mentre i sudcoreani sono ultimi con zero punti.

Corea del Sud – Germania, mercoledì 27 giugno ore 16:00

Terza sfida in Coppa del Mondo tra le due Nazionali, con la Germania che ha vinto entrambi gli incroci nel 1994 e 2002, quando superò 1-0 la Sud Corea padrona di casa in semifinale. La selezione asiatica ha tuttavia battuto i tedeschi nell’incrocio più recente in amichevole (3-1 nel 2004). Anche se è a zero punti, la Corea del Sud ha ancora una speranza di passaggio del turno: dovrebbe battere i tedeschi, sperare nel successo del Messico e in un eventuale vantaggio in termini di differenza reti o gol segnati. Dopo aver perso per mano del Messico e superato la Svezia solo allo scadere (2-1), i campioni in carica della Germania sono chiamati al riscatto. Per passare gli uomini Löw devono vincere, meglio se con un minimo di due reti di scarto, per non dover dipendere dall’esito di Messico-Svezia.

Corea del Sud – Germania: quote e pronostici

I bookmaker non hanno dubbi, i campioni del Mondo in carica hanno tutte le carte in regola per superare gli asiatici. Le quote sono nettamente sbilanciate dalla parte di Kroos e compagni, con il 2 a 1.20, contro il 12.00 dell’1 e il 6.00 dell’X. Per non rischiare, i tedeschi cercheranno di sbloccare subito il risultato, occhio quindi al 2 1° Tempo a 1.53 e al 2/2 a 1.57. Per alzare la posta del 2 segnaliamo le scommesse con handicap 2 (1.0) a 1.50 e 2 (-2.0) a 2.30, in cassa se la Germania vince con 2 o 3 reti di scarto, oltre all’Over 2.5 della Germania a 1.77. Chiudiamo con il risultato esatto 0-3 (7.00) e con le possibili marcature di Reus (2.05 e 5.00) e Kroos (3.25 e 9.50), entrambi già a segno contro la Svezia.

Messico - Svezia, mercoledì 27 giugno ore 16:00

Messico e Svezia si affrontano in un match fondamentale in chiave qualificazione e primo posto. Alla Tricolor basta un punto per assicurarsi gli ottavi. Gli scandinavi passano invece con una vittoria, oppure con un pari in caso di improbabile sconfitta tedesca contro la Corea del Sud. L’unico incrocio in Coppa del Mondo ha premiato la Svezia (3-0 ai gironi del 1958), ma il Messico ha perso solo una delle ultime cinque amichevoli giocate contro gli svedesi (2 successi e 2 pari a completare).

Messico - Svezia: quote e pronostici

In uno scontro decisivo per le sorti del girone sarà la Svezia a dover cercare la vittoria. Al Messico, che può contare di fatto su due risultati utili, basterà amministrare e non perdere, un dato che rende interessante la quota dell’X, offerta a 3.05, contro il 2.30 dell’1 e il 3.25 del 2. Con gli scandinavi costretti a sbilanciarsi potremmo assistere a un match a porte aperte, occhio quindi al Goal a 1.87, da giocare anche in abbinamento alla doppia chance interna o esterna con le scommesse 1X (Goal) a 2.40 e X2 (Goal) a 2.70. Tra i risultati esatti segnaliamo l’1-1 a 5.50, mentre i marcatori più attesi sono il Chicharito (2.70 e 5.50) e Marcus Berg (2.90 e 6.00).

Mondiali, la doppia del mercoledì

Corea del Sud – Germania 2 (-1.0) a 1.50

Messico – Svezia X2 a 1.35

Quota totale: 2.07