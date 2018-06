Mondiali, Gruppo E: quote Serbia-Brasile e Svizzera-Costa Rica

La situazione del Gruppo E

È ancora apertissima la lotta per gli ottavi nel Gruppo E, guidato al momento da Brasile e Svizzera con 4 punti. Segue la Serbia a quota 3, mentre la Costa Rica è già aritmeticamente fuori dopo due sconfitte. Occhi puntati sullo scontro diretto tra verdeoro e Serbia: il Brasile passa anche con un pari, a Kolarov e compagni serve invece una vittoria (ma potrebbe bastare anche un pareggio nel caso di un improbabile k.o della Svizzera).

Serbia-Brasile, mercoledì 27 giugno ore 20:00

Contando anche gli scontri con la ex Jugoslavia, le due Nazionali si sono incrociate 4 volte ai Mondiali e il bilancio è in perfetto equilibrio: un successo per parte e due pareggi. Complessivamente la Jugoslavia ha però vinto solo 2 gare delle 19 disputate contro il Brasile, raccogliendo 7 pareggi e 10 sconfitte. Dopo aver vinto il primo match, la Serbia è stata superata dalla Svizzera in rimonta (1-2), complicando il suo percorso. Il Brasile ha invece battuto la Costa Rica nel finale (2-0), riscattando il primo match contro la Svizzera, finito 1-1.

Serbia-Brasile: quote e pronostici

Il Brasile non perde da 13 partite in tutte le competizioni ed è favoritissimo per la vittoria a quota 1.53 (1 a 5.50 e X a 3.75). Con la Serbia costretta a partire forte per giocarsi le sue ultime chance di qualificazione, i verdeoro potrebbero subire almeno una rete nel corso della gara, occhio quindi al Goal a 1.75, da giocare anche abbinato alle scommesse sull’esito con le opzioni X2 (Goal) a 1.97 e 2 (Goal) a 3.15. La sfida si preannuncia ricca di reti, con l’Over 2.5 avanti a 1.67, segnaliamo quindi anche l’X2 (Over 2.5) a 1.93 e il 2 (Over 2.5) a 2.20. Tra i punteggi esatti spicca l’1-2 (7.50), mentre in marcatura si punta su Neymar (1.77 e 3.75), protagonista dell’Extra Quota Sky Bet “Neymar segna e Brasile vince” a 3.25 invece di 2.75.

Svizzera-Costa Rica, mercoledì 27 giugno ore 20:00

Grazie ai 4 punti conquistati nei primi due turni, la Nazionale elvetica è padrona del suo destino. Agli uomini di Petkovic basta fare un punto con la Costa Rica, già eliminata, per accedere agli ottavi di finale. Le due squadre si sono già affrontate in due occasioni, ottenendo un successo per parte, ma questo è il primo incrocio in un grande torneo internazionale.

Svizzera-Costa Rica: quote e pronostici

Con la Costa Rica già fuori, e uscita sconfitta da 3 delle ultime 4 sfide contro squadre europee, le quote sono nettamente dalla parte degli elvetici: 1 a 1.57, X a 3.25 e 2 a 7.00. La Svizzera dovrà amministrare e far valere la sua solidità difensiva, segnaliamo quindi le opzioni Under 2.5 a 1.70 e Under 3.5 a 1.28, oltre alle scommesse combinate 1X (Under 2.5) a 1.87 e 1X (Under 3.5) a 1.43. Sul fronte del punteggio occhio a 1-0 (5.50) e 1-1 (6.50).

Mondiali, la doppia del mercoledì

Serbia-Brasile X2 (Over 2.5) a 1.93

Svizzera-Costa Rica 1X (Under 3.5) a 1.43

Quota totale: 2.76

Serbia vs Brasile Neymar segna e Brasile vince a 3.25 (Quota Extra)