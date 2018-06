Mondiali, Gruppo G: le quote di Inghilterra-Belgio

La situazione del Gruppo G

In chiave qualificazione i giochi sono già fatti nel Gruppo G, dove Inghilterra e Belgio sono al comando della classifica con 6 punti. Gli uomini di Southgate hanno vinto e convinto, battendo prima 2-1 la Tunisia, poi Panama con un tennistico 6-1. Lo stesso vale per i Diavoli Rossi, reduci dal 3-0 sulla Nazionale panamense e dal successivo 5-2 ai danni dei nordafricani. Non resta quindi che decretare la prima e la seconda classificata nel girone, una pratica complicata da un particolare importante: chi resta dietro potrebbe trovare un tabellone migliore. La seconda in graduatoria incrocerebbe infatti agli ottavi la vincente del Gruppo H (al momento il Giappone) e una tra Svizzera-Svezia ai quarti. Per la prima si profila invece la seconda del Gruppo H, seguita dal rischio Brasile ai quarti.

Inghilterra-Belgio: tutti i precedenti

Terzo incrocio ai Mondiali tra le due Nazionali, con gli inglesi ancora imbattuti grazie a un pareggio (4-4 nel 1954) e una vittoria (1-0 a Italia ’90). Anche i 21 precedenti complessivi sorridono ai britannici, sconfitti una sola volta (3-2 nel 1936) a fronte di 15 successi e 5 pareggi. Il confronto più vicino in ordine di tempo è l’amichevole disputata a giugno 2012, decisa da una rete di Danny Welbeck (1-0).

Inghilterra-Belgio: tutte le quote

Il confronto in quota si preannuncia all’insegna dell’equilibrio, con l’1 di poco avanti a 2.55, contro il 2.75 dell’X e il 3.15 del 2. La doppia chance interna 1X vale 1.35, l’X2 1.47 e al termine dei primi 45’ di gara si attende un punteggio ancora in bilico (X 1° Tempo a 1.95 e 0-0 1° Tempo a 2.10). Il risultato finale più atteso dai bookmaker è l’1-1 (5.00), seguito da 0-0 e 1-0 a 6.50.

Inghilterra-Belgio: quote delle scommesse sui gol

L’ultimo match del Gruppo G contrappone due dei migliori attacchi del Mondiale. Il Belgio ha infatti realizzato 8 reti in due gare (2 subite), vincendo entrambe le volte con 3 reti di scarto, un’impresa che finora non era riuscita a nessuna altra squadra nel torneo. I numeri sono gli stessi della selezione britannica, che ha 8 reti all’attivo e 2 al passivo. Per stasera le quote puntano però su un confronto tattico e con poche marcature, favorendo l’Under 2.5 a 1.57 (Over 2.5 a 2.35). Segnaliamo in quest’ottica le scommesse combinate 1X (Under 2.5) a 2.00 e 1X (Under 3.5) a 1.63.

Inghilterra-Belgio: Kane vs Batshuayi e le quote dei marcatori

Sul fronte dei gol i riflettori sono puntati su Harry Kane, che con 5 reti realizzate in 2 partite è al momento in testa alla classifica marcatori del Mondiale ed è il favorito per il titolo finale (antepost vincente capocannoniere: Kane a 2.65). Nella storia della Coppa del Mondo solo un giocatore ha segnato di più nella prima fase del torneo, si tratta del russo Oleg Salenko, 6 volte a rete nel 1994. Un nuovo gol di Henry Kane è dato a 2.30 (3.50) ed è protagonista dell’Extra Quota Sky Bet, che porta da 4.20 a 6.25 il successo inglese abbinato a una rete dell’attaccante (“Harry Kane segna e Inghilterra vince”). Lo seguono tra i britannici Rashford (3.50 e 7.50) e Sterling (3.75 e 7.50).

Nel Belgio si punta invece su Lukaku (2.65 e 5.50), autore di 4 reti a Russia 2018, che ha già rifilato 5 gol al portiere inglese Jordan Pickford nei 3 incroci in Premier League. Occhio però anche al possibile gol di Batshuayi, autore dell’ultima rete contro la Tunisia, offerto a 6.25 in coppia con la vittoria belga (“Michy Batshuayi segna e Belgio vince” a 6.25 invece di 5.00).