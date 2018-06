Mondiali, ottavi: le quote di Francia-Argentina

La Francia si è qualificata come prima del Gruppo C con 7 punti, ottenuti battendo Australia (2-1) e Perù (1-0), per poi pareggiare l’ultima gara contro la Danimarca (0-0). Messi e compagni hanno invece rischiato grosso, raggiungendo gli ottavi come secondi del Gruppo D con 4 punti, dopo aver pareggiato contro l’Islanda (1-1), perso 3-0 contro la Croazia e superato 2-1 la Nigeria nel turno conclusivo.

Francia-Argentina: tutti i precedenti

Francia e Argentina si affrontano a Kazan per la dodicesima volta nella loro storia. Il bilancio complessivo vede avanti l’Albiceleste per 6 successi a 2, mentre 3 volte è finita in parità. Limitando l’analisi alle sfide disputate ai Mondiali resta avanti la Nazionale sudamericana, vittoriosa in entrambi i precedenti (1-0 nel 1930 e 2-1 nel 1978, arrivando poi in finale in tutte e due le occasioni). È proprio dal 1978 che i Bleus non perdono al Mondiale contro una squadra sudamericana e hanno uno score di 4 successi e 4 pareggi negli 8 incroci più recenti contro nazionali CONMEBOL nel torneo.

Francia-Argentina: quote sull’esito

Le quote sono lievemente in favore della Nazionale francese, che senza considerare i rigori ha perso solo una delle ultime 11 gare disputate ai Mondiali e ha superato gli ottavi in tutte le 4 occasioni in cui li ha giocati (1986, 1998, 2006, 2014). I bookmaker fissano l’1 a 2.35, l’X a 2.85 e il 2 a 3.25. La doppia chance interna vale 1.30, l’X2 sale a 1.55, mentre nel parziale il risultato più atteso è il pari a 1.87 (X 1° Tempo). I risultati esatti favoriti in quota sono l’1-0 e l’1-1 (entrambi a 5.50). Appena dietro troviamo lo 0-0 (6.00), protagonista della promo di rimborso perdite Sky Bet. Occhio però anche al 2-0 e al 2-1, che arrivano rispettivamente a 9.00 e 9.50.

Francia-Argentina: quote delle scommesse sui gol

Gli uomini di Deschamps hanno subito appena cinque tiri nello specchio nelle tre gare dei gironi, incassando solo una rete (su rigore contro l’Australia) e segnandone 3. Diversa la situazione dell’Albiceleste, che ha sempre preso gol (5 in totale) e ha trovato 3 volte la porta avversaria. In quota si attende un confronto tattico, con l’Under 2.5 avanti a 1.50 (Over 2.5 a 2.55) e il No Goal favorito a 1.70 (Goal a 2.15). La prima rete più attesa è quella francese a 1.63, sale invece a 2.20 il gol d’esordio di Messi e compagni. Tra le scommesse combinate segnaliamo l’1X (Over 1.5) a 1.97 e l’1X (Under 3.5) a 1.57 e l'1 (Over 1.5 a 3.25).

Griezmann vs Messi, quote dei marcatori

La sfida tra Galletti e Argentina mette a confronto due delle stelle più attese del Mondiale: Messi e Griezmann. L’attaccante francese ha segnato fin qui soltanto un rigore contro l’Australia ed è il marcatore francese favorito a quota 2.85 (5.50 per la prima rete del match). Lo segue tra i compagni di squadra Giroud (3.15 e 6.00), senza gol da 357 minuti tra Europei e Mondiali, il suo digiuno più lungo nei grandi tornei.

Tra i sudamericani i riflettori sono ovviamente puntati su Messi che, grazie alla rete contro la Nigeria, è diventato il terzo argentino dopo Maradona e Batistuta a trovare il gol in tre edizioni diverse dei Mondiali, pur non avendo ancora segnato nella fase a eliminazione diretta. La Pulce è l’ultimo giocatore dell’Albiceleste ad aver bucato la porta dei Bleus, in un’amichevole del 2009 finita 2-0, e la sua rete è data a 2.45 (4.50). Poco sotto tra i suoi compagni troviamo il bianconero Higuain (3.50 e 7.00).