Mondiali, ottavi: le quote di Uruguay-Portogallo

La Celeste di Tabarez si è qualificata alla fase a eliminazione diretta come prima del Gruppo A con 9 punti, battendo nell’ordine Egitto (1-0), Arabia Saudita (1-0) e i padroni di casa della Russia (3-0). Il Portogallo si è invece piazzato secondo nel Gruppo B con 5 punti, alla pari con la Spagna ma sotto per differenza reti. Ronaldo e compagni hanno iniziato il Mondiale pareggiando 3-3 con la Nazionale iberica, per poi superare il Marocco (1-0) e complicarsi la vita nell’ultimo turno contro l’Iran (1-1).

Uruguay-Portogallo: precedenti e prestazioni

Le due squadre si sono scontrate soltanto due volte nella loro storia e mai al Mondiale. Gli unici incroci vedono il Portogallo imbattuto con un successo e un pari, ma la gara più recente risale al 1972 (1-1).

Senza considerare le sfide concluse ai calci di rigore, i campioni d’Europa del Portogallo hanno perso solo uno degli ultimi 17 impegni nei grandi tornei internazionali (4-0 contro la Germania nel 2014), raccogliendo nel parziale 8 vittorie e 8 pareggi. L’Uruguay è invece reduce da 3 successi di fila e non arriva a 4 al Mondiale dal 1930, anno in cui vinse la sua prima Coppa del Mondo. La Celeste non ha però una buona tradizione agli ottavi. Da quando è cambiato il format del torneo, nel 1986, i sudamericani sono infatti stati eliminati 3 volte su 4 in questa fase (1986, 1990 e 2014), con l’unica eccezione del 2010, quando passarono ai danni della Corea del Sud.

Uruguay-Portogallo: quote sull’esito

Il confronto tra le due formazioni, ancora imbattute al Mondiale, si preannuncia sulla carta apertissimo. Le quote offerte dai bookmaker sono infatti in perfetto equilibrio, con l’1 e il 2 a 2.85 e l’X di poco favorita a 2.70. Risultano di conseguenza interessanti le doppie chance 1X e X2 (a 1.40), magari da abbinare alle scommesse sui gol, oltre all’X 1° Tempo (a 1.83) e al risultato esatto 1-1, avanti nei pronostici a quota 5.00.

Uruguay-Portogallo: quote delle scommesse sui gol

L’Uruguay ha chiuso la fase a gironi senza incassare neanche un gol e segnando 5 reti in 3 match, tutte su palla inattiva. Il Portogallo ha invece subito 4 gol e ha sempre trovato la porta avversaria (5 volte). Segnaliamo di conseguenza la possibilità di vedere almeno una rete per parte, con il Goal all’ottima quota di 2.25 (No Goal a 1.63), da giocare eventualmente abbinato alle doppie chance con le scommesse 1X (Goal) e X2 (Goal), fissate a 2.90. Sul fronte Under/Over si attendono meno di 3 gol, con l’Under 2.5 favoritissimo a 1.43 e l’Over che sale a 2.80. Tra le opzioni abbinate occhio quindi all’1X (Under 3.5) a 1.60 e all’X2 (Under 3.5) a 1.57.

Suarez e Cavani vs Ronaldo, quote dei marcatori

Il match contrappone tre delle stelle più attese del Mondiale. Da un lato troviamo la coppia Suarez-Cavani, a segno complessivamente tre volte ai gironi, dall’altra c’è CR7, autore di 4 reti in 3 match. Il gol di Cavani nel corso della gara è dato a 2.55 (4.50 la prima marcatura), quello di Suarez a 2.60 (4.50). Suarez ha già segnato 7 reti ai Mondiali con la maglia dell’Uruguay, solo Oscar Míguez ha fatto meglio con 8 marcature, ed è protagonista della Quota Extra Sky Bet “Luis Suarez segna e Uruguay vince”, offerta a 6.50 invece di 5.50. Tra i lusitani il favorito è ovviamente Ronaldo (2.20 e 3.75), mai a rete nella fase a eliminazione diretta della Coppa del Mondo, malgrado i 424 minuti giocati. Per chi punta sul successo del Portogallo diventa quindi imperdibile l’offerta Sky Bet “Cristiano Ronaldo segna e Portogallo vince”, che passa da 4.25 a 5.50.