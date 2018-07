Mondiali, ottavi: le quote di Croazia-Danimarca

Croazia e Danimarca si sfidano alle 20 a Novgorod nel quarto match degli ottavi di finale del Mondiale di Russia 2018. Modric e compagni si sono qualificati come primi del Gruppo D grazie a 3 vittorie di fila. Dopo aver superato Nigeria (2-0) e Argentina (3-0), i croati hanno infatti battuto anche l’Islanda (2-1). La Danimarca è invece arrivata seconda nel Gruppo C con 5 punti, conquistati vincendo 1-0 sul Perù all’esordio, per poi pareggiare contro Australia (1-1) e Francia (0-0).

Croazia-Danimarca: precedenti e prestazioni

Le due Nazionali si affrontano per la sesta volta nella loro storia e il bilancio è in perfetto equilibrio, con due successi per parte e un pareggio. I croati hanno però vinto l’unico confronto disputato in un grande torneo internazionale, superando i danesi 3-0 ai gironi di Euro 1996 grazie alla doppietta di Suker e al gol di Boban.

Per i croati si tratta della seconda qualificazione alla fase diretta dopo il 1998, quando arrivarono terzi, conquistando il loro miglior piazzamento si sempre. La Danimarca ha invece superato i gironi per la quarta volta in 5 edizioni giocate, ma ha raggiunto i quarti una sola volta, nel 1998, quando fu eliminata dal Brasile.

Croazia-Danimarca: quote sull’esito

Grazie a 3 successi di fila, la Croazia sta vivendo la sua migliore striscia al Mondiale ed è avanti nei pronostici anche stavolta, con l’1 favorito a 1.83, contro il 3.05 dell’X e il 5.00 del 2. Un eventuale passaggio del turno croato, anche dopo supplementari o rigori paga 1.35 volte la giocata, mentre sale a 3.05 la qualificazione ai quarti dei danesi. Al termine dei primi 45’ di gioco si prospetta tuttavia un punteggio ancora in bilico, con l’X 1° Tempo avanti a 1.93 (1 1° Tempo a 2.30) e lo 0-0 1° Tempo a 2.00. Nelle scommesse sul risultato esatto finale la quota più bassa è invece assegnata al successo di misura croato per 1-0 (4.50).

Croazia-Danimarca: quote delle scommesse sui gol

Nella fase a gironi la Croazia ha subito un solo gol, su calcio di rigore contro l’Islanda, segnandone 7. I danesi hanno invece trovato 2 volte la porta avversaria, incassando una sola rete. Le quote prospettano un match tattico, favorendo nettamente l’Under 2.5 a 1.47 e il No Goal a 1.55. Interessante in quest’ottica la scommessa sul successo croato a rete inviolata, offerto a 2.50 (Squadra Casa Vince A 0: sì), oltre alle opzioni combinate 1X (Under 2.5) a 1.70, 1 (Under 3.5) a 2.15 e 1X (No Goal) a 1.85. Una curiosità: 6 dei 7 gol croati a Russia 2018 sono arrivati nella seconda frazione di gioco, occhio quindi alle giocate: “Tempo Con Maggior Numero Di Goal: 2” a 2.15, “Croazia Tempo Con Maggior Numero Di Goal: 2” a 2.50 e “Porta Inviolata Danimarca - 2° Tempo: No” a 1.67.

Croazia-Danimarca: quote dei marcatori

La rete più attesa è quella dello juventino Mario Mandzukic (2.95 e 5.50 per il primo gol del match), ancora a secco in questo Mondiale. Sale invece a 4.00 (8.00) la marcatura di Luka Modric, già a segno contro Nigeria e Argentina. Tra i danesi il favorito è invece Christian Eriksen (4.00 e 8.50), che ha segnato 13 gol e servito 5 assist nelle ultime 16 presenze in Nazionale.