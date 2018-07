Mondiali, ottavi: le quote di Belgio-Giappone

Non ha deluso le aspettative il Belgio di Martinez, che ha chiuso primo e a punteggio pieno il Gruppo G, superando Panama (3-0), Tunisia (5-2) e Inghilterra (1-0). I Diavoli Rossi si sono così qualificati alla fase a eliminazione diretta per la sesta volta nelle ultime sette partecipazioni al Mondiale, con l’unica eccezione del 1998. La Nazionale belga, arrivata al massimo al 4° posto, mira a raggiungere i quarti di finale per la terza volta nella sua storia dopo il 1986 e il 2014.

Il Giappone di Nishino ha invece raggiunto gli ottavi come seconda del Gruppo H con appena 4 punti, superando il Senegal solo grazie al fair play. Kagawa e compagni hanno vinto il primo match contro la Colombia (2-1), per poi pareggiare contro il Senegal (2-2) e perdere con la Polonia già eliminata (1-0). Da quando ha esordito nella competizione nel 1998, il Giappone ha alternato un passaggio del turno a un’eliminazione ai gironi, senza però mai andare oltre gli ottavi di finale.

Belgio-Giappone: tutti i precedenti

Contrariamente a ciò che si potrebbe pensare, il Giappone è avanti nel bilancio dei 5 precedenti con 2 successi a uno (2 i pareggi). L’unica sconfitta incassata dagli asiatici risale però al confronto più recente, l’amichevole dello scorso novembre finita 1-0 con gol di Lukaku. Le due squadre si sono affrontate una sola volta ai Mondiali, nei gironi del 2002, concludendo con un pari 2-2, un punteggio oggi offerto a quota 25.00.

Belgio-Giappone: quote sull’esito

Le quote sono nettamente sbilanciate dalla parte del Belgio, imbattuto da 22 partite con un bottino di 17 successi e 5 pareggi. I bookmaker fissano l’1 a 1.37, l’X a 4.50 e il 2 a 8.50, mentre il passaggio del turno di Lukaku e compagni scende a 1.14 e la qualificazione giapponese sale a 5.00. Per alzare la quota del successo belga si può optare per la scommessa con handicap 1 (-1.0) a 1.97, in cassa se i Diavoli Rossi vincono con almeno 2 reti di scarto, oppure sull’1/1 nel parziale/finale, fissato a 1.93. Sul fronte dei risultati esatti segnaliamo il 2-0 (5.50) e il 3-0 (7.50).

Belgio-Giappone: quote delle scommesse sui gol

Con 9 gol realizzati (2 subiti), l’attacco belga è stato il più prolifico della fase a gironi. Il Giappone ha invece segnato e incassato 4 reti nei primi 3 match. Più in generale, tuttavia, la squadra asiatica non ha trovato la porta in 5 delle ultime 6 partite disputate ai Mondiali contro avversarie europee, un dato che favorisce il No Goal a 1.67, contro il 2.15 del Goal. I bookmaker si aspettano comunque confronto ricco di reti e all’insegna dell’Over 2.5, offerto a 1.80 contro il 2.00 dell’Under. Tra le scommesse combinate segnaliamo quindi l’1 (Over 1.5) a 1.60, l’1 (Over 2.5) a 2.05 e l’1 (No Goal) a 2.00, oltre al Multigol Belgio 2-3 a 1.97.

Belgio-Giappone: quote dei marcatori

Il gol più atteso è quello di Lukaku (1.97 e 4.00), già a segno contro il Giappone nell’amichevole dello scorso novembre e autore complessivamente di 23 reti in 20 presenze nel Belgio di Martinez. Poco sotto tra i Diavoli Rossi troviamo Hazard (2.25 e 5.00) e Mertens (2.75 e 6.50).

