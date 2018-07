Mondiali, ottavi: le quote di Colombia-Inghilterra

Colombia-Inghilterra è il match di chiusura degli ottavi di finale di Russia 2018. La squadra sudamericana, alla sesta partecipazione ai Mondiali, ha raggiunto la fase a eliminazione diretta per la terza volta, dopo il 1990 e il 2014, ma solo nell’ultima Coppa del Mondo è arrivata ai quarti, ottenendo il suo miglior piazzamento di sempre. Nonostante il k.o. all’esordio contro il Giappone (1-2), James Rodriguez e compagni si sono qualificati come primi del Gruppo H con 6 punti, superando Polonia (3-0) e Senegal (1-0). L’Inghilterra è invece al suo Mondiale numero 15, il sesto di fila, e non supera gli ottavi dal 2010. Si è qualificata come seconda del Gruppo G con 6 punti, ottenuti vincendo su Tunisia (2-1) e Panama (6-1) per poi perdere di misura (1-0) l’ultima ininfluente sfida con il Belgio.

Colombia-Inghilterra: tutti i precedenti

I 5 precedenti sorridono agli inglesi, imbattuti contro la Colombia grazie a 3 vittorie e 2 pareggi. È tuttavia dal 2005 che le due squadre non si affrontano, dall’amichevole nel New Jersey vinta 3-2 dai britannici grazie alla tripletta di Michael Owen. In Coppa del Mondo si conta invece un unico incrocio nei gironi dell’edizione 1998, vinto dall’Inghilterra 2-0 con i gol di Darren Anderton e David Beckham.

Colombia-Inghilterra: quote sull’esito

Anche se ha trionfato soltanto in due delle ultime otto sfide a eliminazione diretta ai Mondiali (contro la Danimarca nel 2002 e l’Ecuador nel 2006), l’Inghilterra parte con il favore dei pronostici. I bookmaker fissano infatti il 2 a 2.15 contro il 3.75 dell’1 e il 2.90 dell’X. Il passaggio del turno inglese vale 1.53 volte la giocata, quello colombiano sale a 2.45 e la modalità di qualificazione più attesa è la vittoria inglese nei tempi regolamentari, fissata a 2.10. Le statistiche raccontano però che, dal Mondiale 1966 in poi, i britannici hanno raggiunto i supplementari in 7 partite a eliminazione diretta su 14, andando 3 volte ai rigori (Inghilterra passa nei Tempi Supplementari a 8.50, Inghilterra ai Rigori a 12.00). Tra i risultati esatti la quota più bassa spetta allo 0-1 (5.00), ma segnaliamo anche le opzioni 0-2 (8.00), 1-2 (9.50) e 1-3 (20.00).

Colombia-Inghilterra: quote delle scommesse sui gol

La Colombia ha trovato la porta avversaria in tutte le otto partite più recenti giocate Mondiali. L’ultimo match in cui la nazionale sudamericana non ha segnato è stato proprio contro gli inglesi, ai gironi 1998 (2-0). Considerando che i britannici hanno messo a segno almeno una rete in 17 degli ultimi 18 scontri a eliminazione diretta in Coppa del Mondo, è interessante la quota del Goal a 2.25 (No Goal a 1.63). L’Under 2.5 è favorito a 1.47 contro il 2.65 dell’Over 2.5. Tra due formazioni dalle ottime potenzialità offensive potremmo assistere però a un match spettacolare, segnaliamo quindi il 2 (Over 1.5) a 3.00 e l’X2 (Over 1.5) a 1.90, oltre alla scommessa Inghilterra Over 1.5 a 2.60.

Harry Kane vs Falcao, le quote dei marcatori

L’osservato speciale del match sarà senza dubbio Harry Kane, già a segno 5 volte in soli 153 minuti giocati ai Mondiali. Oltre a comandare l’attuale classifica marcatori di Russia 2018, l’attaccante del Tottenham è diventato il secondo giocatore inglese più prolifico nel torneo dopo Gary Lineker, a quota 10. Un gol di Kane nel corso della gara dato a 2.30 (4.00), ma grazie alla Quota Extra Sky Bet sale a 4.50 abbinato alla vittoria inglese (Harry Kane segna e Inghilterra vince a 4.50). Sotto Kane tra gli uomini di Southgate troviamo Sterling (3.50 e 7.00). Con James Rodriguez out per infortunio, la Colombia punterà sulle reti di Falcao (3.05 e 6.00) e Muriel (4.50 e 8.50). Occhio però anche a Quintero (5.50 e 10.00), che con un gol e 2 assist ha partecipato a 3 delle 5 marcature colombiane ai gironi.