Mondiali, quarti: le quote di Brasile-Belgio

I riflettori della Kazan Arena si accendono alle 20 su Brasile-Belgio, il secondo quarto di finale del Mondiale di Russia 2018. Chi avrà la meglio troverà in semifinale una tra Uruguay e Francia. Sabato invece è il turno di Svezia-Inghilterra e Russia-Croazia.

Il punto sul Brasile

La Seleção disputa i quarti del Mondiale per la settima volta consecutiva e nel parziale ha raccolto 4 passaggi del turno e 2 eliminazioni, entrambe contro squadre europee (Francia nel 2006 e Olanda nel 2010). Anche nel Mondiale casalingo del 2014 il Brasile è uscito contro un’europea, subendo un clamoroso 7-1 in semifinale dalla Germania. Neymar e compagni sono arrivati primi ai gironi con 7 punti e hanno superato 2-0 il Messico agli ottavi grazie alle reti di Neymar e Firmino.

Il punto sul Belgio

Per la prima volta nella loro storia i Diavoli Rossi hanno raggiunto i quarti del Mondiale per due edizioni di fila, anche se nel 2014 sono usciti proprio in questa fase del torneo, perdendo 1-0 contro l’Argentina. La Nazionale belga ha disputato un ottimo girone, battendo nell’ordine Panama (3-0), Tunisia (5-2) e Inghilterra (1-0). La qualificazione ai quarti è invece arrivata a fatica, superando 3-2 il Giappone in rimonta dopo il doppio svantaggio iniziale.

Brasile-Belgio: i precedenti

Brasile e Belgio si affrontano per la quinta volta, la seconda in un Mondiale. Il bilancio generale è dalla parte dei verdeoro, avanti con tre successi a uno. L’unico incrocio in Coppa del Mondo è quello del 2002, vinto 2-0 dal Brasile (un punteggio oggi a quota 9.00), che avrebbe poi vinto il suo quinto titolo. Più in generale, il Belgio ha perso tutte le ultime tre partite giocate contro avversarie sudamericane. Non è andata meglio al Brasile con le europee, responsabili delle sue tre eliminazioni più recenti dalla competizione.

Brasile-Belgio: quote e pronostici

La partita mette a confronto due squadre ancora imbattute al Mondiale, accomunate da due lunghe strisce positive. Il Brasile arriva infatti da 15 match senza sconfitte (11 successi e 4 pareggi), mentre il Belgio non perde da 23 gare (18 vittorie e 5 pareggi). Si prospetta di conseguenza una gara aperta e all’insegna dell’equilibrio, ma la maggiore esperienza dei sudamericani sbilancia i pronostici verso l’1, fissato a 2.10 contro il 3.15 dell’X e il 3.50 del 2. Il passaggio del turno brasiliano vale 1.55, quello belga 2.35 e la possibilità che la sfida raggiunga i supplementari sale a 3.15 (Supplementari: sì). Secondo i bookmaker l’opzione più probabile è infatti la vittoria verdeoro nei tempi regolamentari, data a 2.05 (Modalità della Vittoria: Brasile nei Tempi Regolamentari). Sul fronte del risultato esatto le quote più basse spettano all’1-1 (5.50) e all’1-0 (7.50), ma occhio anche al 2-1 (8.50) e al 2-0 (9.00), finale di tutte le ultime 3 partite di Neymar e compagni.

Brasile-Belgio: quote delle scommesse sui gol

Un solo gol subito in 4 partite al Mondiale e – più in generale – appena 3 reti incassate negli ultimi 15 impegni: sono questi i numeri del Brasile. Il Belgio risponde con 12 marcature al Mondiale, con le quali ha già eguagliato il suo record del 1986, e 4 reti al passivo. La situazione crea un equilibrio quasi perfetto in quota tra Under e Over 2.5, rispettivamente a 1.80 e 1.97, ma anche tra Goal e No Goal, fissati a 1.80 e 1.97. Chi si aspetta di assistere ad almeno 3 gol può però approfittare dell’Extra Quota Sky Bet, che porta l’Over 2.5 a 2.25. La prima rete più probabile è senza dubbio quella degli uomini di Tite a 1.70, sale invece a 2.30 un possibile goal d’esordio di De Bruyne e compagni (Segna Il 1° Goal). Con il Brasile che ha segnato esattamente 2 gol in tutte le 3 gare più recenti segnaliamo le scommesse Multigol Brasile 1-2 (a 1.57) o 2-3 (a 2.40), oltre alle opzioni combinate 1X (Over 1.5) a 1.67, 1X (Over 2.5) a 2.70 e 1 (Over 1.5) a 2.60.

Neymar vs Lukaku: quote dei marcatori

Non solo Neymar e Lukaku ma anche Coutinho, Gabriel Jesus, Hazard, Mertens e tanti altri, la sfida tra verdeoro e Diavoli Rossi è una parata di stelle. La marcatura più attesa è senza dubbio quella di Neymar (2.25 e 4.50), che con 11 gol e 2 assist ha partecipato a 20 reti nelle ultime 19 gare con la Nazionale e ha già trovato la porta avversaria 2 volte in Russia. Lo seguono tra i brasiliani Gabriel Jesus (2.45 e 5.00) e Coutinho (3.05 e 6.50), anche lui a quota 2 in questa Coppa Nel Mondo. Nel Belgio l’attenzione è tutta per Lukaku (2.70 e 6.00), a segno 4 volte con 5 tiri nello specchio a Russia 2018. Poco sotto troviamo Hazard (3.50 e 8.00) che ha preso parte a 19 reti in 18 presenze nel Belgio di Martinez e Dries Mertens (4.00 e 9.50).