Mondiali, quarti: le quote di Uruguay-Francia

Le squadre allenate da Deschamps e Tabarez si affrontano venerdì alle 16 nel primo appuntamento dei quarti di finale, che proseguiranno alle 20 con l’altro big match Brasile-Belgio. Sabato tocca invece a Svezia-Inghilterra e Russia-Croazia.

Il punto sull’Uruguay

La Celeste torna ai quarti per la prima volta dal 2010, quando vinse contro il Ghana 4-2 ai rigori per poi classificarsi quarta. L’Uruguay, che non alza la Coppa del Mondo dal 1950, ha fin qui raccolto 4 successi in 4 partite, superando ai gironi Egitto (1-0), Arabia Saudita (1-0) e Russia (3-0) ed eliminando il Portogallo agli ottavi (2-1 con doppietta di Cavani).

Il punto sulla Francia

La Francia vanta una buona tradizione ai quarti, superati in 4 delle ultime 5 occasioni, con l’unica eccezione della sconfitta contro la Germania nel 2014 (1-0). I campioni del Mondo del 1998 si sono qualificati ai quarti battendo 4-3 l’Argentina di Messi agli ottavi, dopo aver chiuso il girone al primo posto superando Australia (2-1) e Perù (1-0), per poi pareggiare 0-0 contro la Danimarca.

Uruguay-Francia: i precedenti

Negli 8 scontri tra le due nazionali domina il segno X, finale di 4 incontri, mentre l’Uruguay ha trionfato in 3 delle restanti 4 partite. La Celeste ha avuto la meglio anche nell’incrocio più recente, l’amichevole di giugno 2013 finita 1-0 (oggi a quota 8.50) con rete di Suarez. L’Uruguay è imbattuto nei 3 precedenti ai Mondiali, grazie a una vittoria (2-1 nel 1966) e due pareggi a reti bianche (nel 2002 e nel 2010).

Uruguay-Francia: quote e pronostici

I bookmaker puntano sulla Nazionale di Didier Deschamps, che non esce sconfitta da 10 sfide mondiali contro squadre sudamericane (5 successi e 4 pareggi). Escludendo la finale, i transalpini hanno un bilancio di 6 successi e una sconfitta nelle ultime 7 prove a eliminazione diretta giocate nel torneo, tutte terminate nei tempi regolamentari. Il 2 è favorito a 1.95 contro il 4.50 dell’1 e il 2.95 dell’X, scendono invece a 1.40 e 2.75 il passaggio del turno francese e quello dell’Uruguay. L’opzione più attesa è il successo dei Bleus nei tempi regolamentari (1.90), la qualificazione francese sale invece a 8.00 dopo i supplementari e a 12.00 dopo i rigori. Sul fronte dei risultati esatti prevale lo 0-1 (5.00), seguito a breve distanza dal pareggio 1-1 (5.50), ma occhio anche a 2-2 (20.00) e 1-2 (9.00).

Anche se entrambe le formazioni hanno segnato e subito gol agli ottavi, finendo le partite con punteggi da Over, i bookmaker prevedono un confronto tattico, privilegiando l’Under 2.5 a 1.74 (Over 2.5 a 2.60) e il No Goal a 1.60 (Goal a 2.30). Considerato il valore dei reparti offensivi potremmo comunque assistere ad almeno una marcatura per parte, segnaliamo di conseguenza le scommesse combinate X2 (Over 1.5) a 1.77 e X2 (Goal) a 2.65.

Suarez vs Mbappé, quote dei marcatori

Il super favorito nell’Uruguay è Suarez a quota 2.75 (5.00 per la prima marcatura del match), autore di due reti a Russia 2018. Lo segue Stuani a 4.50 (8.50), mentre pare improbabile l’utilizzo di Cavani (2.80 e 5.50), ancora infortunato, che ha realizzato tutte le ultime tre marcature della Celeste. Per la Francia i riflettori saranno puntati su Mbappé (3.15 e 6.00), a segno 3 volte in questo Mondiale, inclusa la doppietta contro l’Argentina. L’ultimo Under 20 a segnare così tanto in una Coppa del Mondo era stato Pelé, arrivato a quota 6 con la maglia del Brasile nel 1958. Occhio però anche a Griezmann (3.15 e 6.00), autore di 6 reti nelle ultime 5 gare giocate con la maglia della Francia nei match a eliminazione diretta tra Europei e Mondiali, e a Giroud (3.50 e 7.00).