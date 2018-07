Mondiali, quarti: le quote di Svezia-Inghilterra

La seconda giornata dei quarti di finale del Mondiale si apre con il confronto tra Svezia e Inghilterra, in campo alle 16. Chi avrà la meglio dovrà sfidare in semifinale la vincente del match Russia-Croazia, in programma alle 20.

La Svezia si è qualificata ai quarti per la quinta volta nella sua storia, ed è approdata alle semifinali in 3 occasioni su 4, uscendo solo contro la Germania nel 1934. L’Inghilterra ha invece disputato i quarti 8 volte, raccogliendo 6 eliminazioni e 2 passaggi del turno (1966 e 1990). I britannici mancavano dai quarti dal 2006, quando persero ai rigori contro il Portogallo. La squadra allenata da Southgate non supera questa fase del torneo da Italia ’90, edizione in cui vinse 3-2 contro il Camerun, per poi uscire ai rigori nella semifinale contro i tedeschi (4-3 dopo l’1-1 nei tempi regolamentari).

Il punto sulla Svezia

Non finisce di sorprendere la Svezia di Andresson. Dopo aver battuto l’Italia ai play-off di qualificazione, gli scandinavi hanno vinto il Gruppo F con 6 punti, frutto dei due successi ottenuti contro Corea del Sud (1-0) e Messico (3-0). Gli svedesi hanno perso ai gironi solo contro i campioni in carica della Germania (2-1), eliminati comunque nella prima fase del torneo. Agli ottavi Berg e compagni hanno di nuovo sovvertito i pronostici, battendo la Svizzera 1-0 grazie alla rete di Forsberg al 66’.

Il punto sull’Inghilterra

Trascinata dalla stella Harry Kane, l’Inghilterra ha vinto i primi due impegni contro Tunisia (2-1) e Panama (6-1), per poi perdere 1-0 l’ininfluente match contro il Belgio per il primo posto nel Gruppo G. La nazionale inglese si è poi complicata la vita agli ottavi contro la Colombia, facendosi segnare al 93° il gol dell'1-1 e superando i Cafeteros solo ai rigori. La squadra è comunque riuscita a spezzare la maledizione dei tiri dagli 11 metri, che l’avevano condannata in tutte le ultime 6 occasioni nei grandi tornei internazionali (Italia, Europei in casa del ‘96, Francia ’98, Portogallo 2004, Germania 2006 e Polonia-Ucraina 2012).

Svezia-Inghilterra: i precedenti

Le due nazionali si affrontano nel match numero 25 della loro storia. Il bilancio è sostanzialmente equilibrato, con l’Inghilterra di poco avanti grazie a 8 successi a 7 (9 i pareggi). Gli unici due scontri in Coppa del Mondo, entrambi ai gironi, sono finiti in parità: 1-1 nel 2002 e 2-2 nel 2006. La Svezia ha però perso 3-2 l’ultimo incrocio a Euro 2012 e, uscendo sconfitta anche in Russia, diventerebbe la terza squadra battuta dagli inglesi sia al Mondiale che all’Europeo, dopo Germania e Svizzera.

Svezia-Inghilterra: quote sull’esito

La Svezia è un avversario da non sottovalutare ma la fiducia in quota è tutta per i Tre Leoni, favoriti a 1.93 (1 a 4.50 e X a 3.00). Il passaggio del turno inglese scende a 1.40, quello svedese vale 2.80. Lo scenario più probabile secondo i bookmaker è il successo britannico nei primi 90’, fissato a quota 1.87 (Inghilterra nei Tempi Regolamentari), più remota la possibilità di una nuova vittoria inglese ai rigori (12.00) mentre il passaggio degli scandinavi dal dischetto è fissato a 14.00. Al termine della prima frazione di gioco si punta su un match ancora in bilico, con l’X 1° Tempo favorita a 1.90 (2 a 2.65 e 1 a 5.50). Nelle scommesse sul risultato esatto segnaliamo invece lo 0-1 (5.00) e l’1-1 (5.50).

Svezia-Inghilterra: quote delle scommesse sui gol

Solo la Germania è riuscita a violare la porta svedese nei 4 match giocati in questo Mondiale, ma le quote puntano sulla forza dell’attacco inglese, prevedendo almeno un gol (Porta Inviolata Svezia: no a 1.33, sì a 3.25). La partita si preannuncia comunque tattica, con l’Under 2.5 nettamente avanti a 1.47 (Over 2.5 a 2.65), e il No Goal favorito a 1.65 (Goal a 2.30). Segnaliamo la prima rete inglese a 1.65 (Segna il 1° Goal), la scommessa Multigol Inghilterra 1-2 a 1.60 e l’opzione combinata X2 (Under 2.5) a 1.73.

Kane vs Berg: quote dei marcatori

Sul fronte delle marcature l’osservato speciale è senz’altro Harry Kane (2.25 e 4.00), attuale capocannoniere del torneo con 6 reti. Nessun giocatore inglese ha mai segnato di più in una sola edizione della Coppa del Mondo. Lo seguono tra i compagni di squadra Vardy (3.05 e 6.00) e Sterling (3.75 e 7.50). Nella Svezia il favorito è invece Marcus Berg (4.50 e 9.00), ancora a secco in questo Mondiale, nonostante i 13 tiri effettuati, il massimo per un giocatore senza reti a Russia 2018.