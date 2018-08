Serie A, tutte le quote scommesse della seconda giornata

C’è grande attesa per la seconda giornata della Serie A, aperta dai big match del sabato Juventus-Lazio e Napoli-Milan e chiusa dal posticipo del Monday Night Roma-Atalanta. La domenica si inizia alle 18:00 con Spal-Parma, mentre tutte le altre squadre scendono in campo alle 20.30. Scopriamo chi parte con i favori dei pronostici e tutte le quote per scommettere.

Juventus-Lazio, sabato ore 18:00

Dopo il k.o. interno contro il Napoli la Lazio cerca i primi punti della stagione sul campo della Juventus. Durante lo scorso campionato i bianconeri hanno perso soltanto due partite allo Stadium, la prima proprio contro gli uomini di Inzaghi (1-2 con doppietta di Immobile, marcatore nel corso della gara a 3.50). Nel giorno dell’esordio casalingo di CR7, i bookmaker puntano però decisi sui campioni in carica, fissando l’1 a 1.35 (X a 5.00 e 2 a 9.00).

Napoli-Milan, sabato ore 20:30

Il secondo match della giornata ci regala il debutto in rossonero di Gonzalo Higuain, impegnato contro i suoi ex compagni del Napoli. Nelle ultime due stagioni l’attaccante argentino ha segnato con il primo tiro stagionale nello specchio e la sua marcatura al San Paolo è offerta a quota 3.00. Nell’esordio casalingo sulla panchina del Napoli, Carlo Ancelotti sfiderà per la decima volta da allenatore il “suo” Milan, contro cui ha finora raccolto 4 successi, 3 pareggi e 2 sconfitte. I pronostici sull’esito sono dalla sua parte, con i padroni di casa favoritissimi a 1.30 (X a 3.50 e 2 a 5.00).

Spal-Parma, domenica ore 18.00

Reduce dal trionfo nella trasferta di Bologna (1-0), la Spal affronta il Parma in un confronto inedito in Serie A. L’ultimo incrocio tra i due club, finito con un pareggio a reti bianche, risale infatti al campionato cadetto 1979/80. Con la squadra di Semplici che ha vinto quattro delle ultime cinque partite giocate in Serie A, i pronostici sono sbilanciati verso l’1, offerto intorno al raddoppio, mentre l’X e il 2 salgono a quota 3.00 e 4.00.

Cagliari-Sassuolo, domenica ore 20.30

Se il Cagliari di Maran ha chiuso la prima giornata con un k.o. (2-0 in casa dell’Empoli), il Sassuolo ha sorpreso in positivo, superando 1-0 l’Inter al Mapei Stadium. Il bilancio dei 10 precedenti in Serie A è in perfetta parità, con 2 successi per parte e 4 pareggi a completare. Un equilibrio che trova riscontro anche in quota, con l’1 e il 2 fissati intorno a 2.50 dai principali bookmaker e l’X vicino quota 3.00.

Fiorentina-Chievo, domenica ore 20.30

Il campionato della Fiorentina parte dal confronto interno contro il Chievo, che pur avendo perso 2-3 ha offerto una buona prestazione nel debutto in casa contro la Juventus. Il bilancio degli ultimi 12 incroci in Serie A sorride ai viola (9 successi, 2 pari e una sola sconfitta), che la spuntano nei pronostici anche stavolta: 1 avanti a quota 1.50 (X a 4.00 e 2 a 7.00).

Frosinone-Bologna, domenica ore 20.30

È uno scontro tra deluse quello tra Frosinone e Bologna, sconfitte al primo turno da Atalanta (4-0) e Spal (1-0). Nelle uniche due partite disputate in Serie A i due club si sono divisi un successo casalingo 1-0 per parte. L’esperienza premia però in quota i rossoblù di Pippo Inzaghi, con il 2 di poco avanti a 2.30, contro il 3.00 di 1 a X.

Genoa-Empoli, domenica ore 20.30

Dopo la tragedia del ponte Morandi, la Serie A torna a Genova con la prima partita stagionale del Grifone. La squadra di Ballardini dovrà vedersela con l’Empoli neopromosso, vittorioso 2-0 alla prima contro il Cagliari. In un match difficile da decifrare i boomaker scommettono sulla squadra di casa, favorendo l’1 a 1.97 (X a 3.00 e 2 a 4.00).

Inter-Torino, domenica ore 20.30

La sconfitta dell’Inter a Reggio Emilia è stata la vera notizia del primo turno di Serie A. Da più parti indicati con i principali antagonisti della Juve nella corsa scudetto, i nerazzurri cercano il riscatto a San Siro contro il Toro, battuto 1-0 dalla Roma all’esordio in casa. Secondo gli scommettitori Spalletti stavolta non fallirà, le quote sono infatti molto sbilanciate, con l’1 avanti a 1.50, l’X a 4.00 e il 2 a 6.00.

Udinese-Sampdoria, domenica ore 20.30

Prima sfida casalinga per l’Udinese, che nella scorsa Serie A al Friuli ha perso 11 partite su 19. Dopo aver pareggiato in rimonta sul campo del Parma (da 2-0 a 2-2), la squadra di Velasquez ospita la Sampdoria, uscita sconfitta soltanto in uno degli ultimi 10 esordi stagionali in Serie A (7 vittorie e 2 pareggi nel parziale). L’analisi delle quote prospetta un match aperto a ogni esito, con l’1 a 2.50 e l’X e il 2 vicine al 3.00.

Roma-Atalanta, lunedì ore 20.30

Roma e Atalanta, entrambe vittoriose all’esordio, si affrontano nel Monday Night in uno dei confronti più attesi del secondo turno di campionato. I giallorossi non battono la Dea all’Olimpico in Serie A dal 2014 (2 pareggi e 2 sconfitte nel parziale), ma partono ugualmente con i favori dei pronostici: 1 a 1.70, X a 3.50 e 2 a 4.00.