Fiorentina-Udinese, tutte le quote

Gli uomini di Pioli scendono in campo alle 18:00 di domenica per la seconda sfida casalinga consecutiva. Dopo aver annientato il Chievo con un tennistico 6-1, la Fiorentina dovrà vedersela con l’Udinese del tecnico spagnolo Velazquez. I viola partono con i favori dei pronostici, ma gli ospiti sono ancora imbattuti in questo primo scorcio di campionato. I bianconeri hanno infatti raccolto 4 punti in 2 partite, pareggiando 2-2 in rimonta sul campo del Parma e superando 1-0 la Sampdoria in Friuli. Ecco tutto quello che c’è da sapere per puntare su Fiorentina-Udinese.

Fiorentina-Udinese: i precedenti

Partita numero 85 tra le due squadre in Serie A con la Fiorentina che guida il bilancio grazie a 39 successi (20 sconfitte e 25 pareggi). I viola sono imbattuti da 4 incroci e in casa hanno vinto tutti gli ultimi 10 match di campionato giocati contro l’Udinese. Per rintracciare una vittoria friulana al Franchi bisogna infatti tornare al novembre 2007 (1-2). I punteggi usciti più spesso tra le sfidanti sono il 2-1 viola e il pareggio 2-2, che vantano 9 precedenti e sono offerti rispettivamente a quota 7.50 e 15.00.

Fiorentina-Udinese: quote sull’esito

Prendendo in esame gli ultimi 17 campionati, la Fiorentina ha vinto una sola volta le prime due partite giocate, nel 2013/2014. L’Udinese non resta invece senza sconfitte nelle 3 gare iniziali dal 2011/12, quando chiuse la stagione con un trionfale terzo posto. Fattore campo e ultimi precedenti in Toscana sono nettamente dalla parte degli uomini di Pioli, con l’1 favoritissimo in quota a 1.60 (X a 3.50 e 2 a 5.00). La doppia chance interna 1X paga 1.15, l’X2 sale a 2.20, mentre sul fronte del punteggio esatto le quote più basse sono assegnate a 1-0, 2-0, 1-1 e 2-1, tutti intorno a quota 7.00.

Fiorentina-Udinese: quote delle scommesse sui gol

La formazione toscana, a segno ben 6 volte nel debutto stagionale in campionato, ha trovato la porta friulana in tutti gli ultimi 14 incroci. È però ottimo anche il bottino dei bianconeri, che contro i gigliati hanno realizzato complessivamente 100 reti in Serie A: solo a Sampdoria (110) e Lazio (101) hanno segnato di più. Le agenzie di scommesse prevedono di conseguenza un confronto spettacolare e a porte aperte, avvantaggiando l’Over 2.5 a 1.70 (Under 2.5 a 2.00) e il Goal a 1.80 (No Goal a 1.90). A chi punta su una nuova goleada viola segnaliamo l’Over 1.5 Fiorentina a 1.65, tra le le opzioni combinate occhio invece a 1X (Goal) e 1X (Over 2.5), entrambi offerti al raddoppio.

Fiorentina-Udinese: quote dei marcatori

Dopo aver mandato in gol 5 giocatori all’esordio stagionale i viola ci riprovano con l’Udinese. Tra i marcatori favoriti segnaliamo Federico Chiesa (2.50 e 4.50 per il primo gol del match) e Giovanni Simeone (2.00 e 3.50), che ha partecipato attivamente a 7 reti nelle ultime 5 presenze in campionato (5 gol e 2 assist). Più alte le quote di Gerson (3.50 e 8.00), Milankovic (10.00 e 20.00) e Marco Benassi (3.00 e 7.00), autore contro il Chievo della sua prima doppietta in Serie A e già in gol due volte contro l’Udiense, ma sempre alla Dacia Arena. Tra i bianconeri il favorito è Kevin Lasagna (3.00 e 7.00), che contro i viola ha segnato il suo secondo gol in Serie A con la maglia del Carpi. Da tenere in considerazione infine le possibili reti nei 90 minuti di Fofana (fino a 8.50) e De Paul (fino a 5.50), entrambi già in gol in questa stagione.