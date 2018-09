Sampdoria-Napoli, tutte le quote

Il calendario di ferro non ha piegato il Napoli di Ancelotti, ancora imbattuto alla vigilia del terzo impegno in Serie A. Hamsik e compagni hanno superato in rimonta sia la Lazio (2-1) che il Milan (3-2). Per non perdere terreno sulla Juventus, a quota 9 dopo l’anticipo del sabato sera, gli azzurri dovranno però ripetersi in trasferta contro la Samp. La squadra di Giampaolo, sconfitta 1-0 all’esordio sul campo dell’Udinese, punta a conquistare i primi punti stagionali, ma non supera i partenopei in campionato dal 2010.

Sampdoria-Napoli: i precedenti

Scontro numero 103 in Serie A tra campani e liguri, con il Napoli che guida il bilancio con 37 vittorie a 29 (36 i pareggi). Gli azzurri hanno ottenuto i 3 punti in tutti gli ultimi 5 incroci e non perdono da 14 sfide di campionato contro i blucerchiati (11 successi e 3 pari). La situazione non cambia limitando l’analisi alle gare giocate a Marassi, dove la Sampdoria ha strappato un solo punto al Napoli nelle ultime 7 gare, grazie all’1-1 del dicembre 2014. Il pareggio 1-1, finale di 17 incontri, è anche il punteggio più frequente tra i due club ed è offerto a quote che oscillano tra 7.00 e 9.00.

Sampdoria-Napoli: quote sull’esito

I liguri non falliscono le prime due gare stagionali dal 2014/05, ma dovranno vedersela con una squadra quasi imbattibile fuori casa. Il Napoli ha perso soltanto una delle ultime 33 trasferte in Serie A: 3-0 sul campo della Fiorentina nel match che ha compromesso la sua corsa scudetto. I pronostici sono quindi in favore della formazione ospite, con il 2 offerto al massimo a 1.55, l’X a 4.40 e l’1 a 6.50. Per alzare la quota del successo partenopeo segnaliamo l’opzione con handicap 2 (-1.0) a 2.20, in cassa se gli azzurri passano con almeno due gol di scarto. Nelle scommesse sul parziale/finale la quota più bassa spetta al 2/2 a 2.20, ma occhio anche all’1/2, che sale fino a quota 26.00. La squadra campana ha infatti vinto in rimonta sia contro la Lazio che contro il Milan, e anche lo scorso anno è stata quella che ha recuperato più punti da situazioni di svantaggio (28). Tra i punteggi più attesi dalle principali agenzie di betting troviamo lo 0-2, finale dell’ultimo incrocio al Ferraris, e l’1-2, entrambi a 7.50.

Sampdoria-Napoli: quote delle scommesse sui gol

Il Napoli ha segnato in media 3 gol a partita le ultime 5 volte che ha incrociato la Samp, e ha una media di 2.4 reti a gara nelle 33 trasferte più recenti in Serie A. Nel corso delle prime due giornate gli azzurri hanno tirato 11 volte nello specchio (segnando 5 gol) e hanno subito appena 3 tiri, tutti finiti a rete. Sul fronte dei gol i bookmaker si aspettano quindi una gara spettacolare, avvantaggiando l’Over 2.5 a 1.70, contro il 2.15 dell’Under. C’è invece più equilibrio tra Goal e No Goal, fissati a quota 1.80 e 1.95. La Samp è ancora a caccia della prima marcatura in campionato, arriverà contro il Napoli?

Sampdoria-Napoli: le quote dei marcatori

Le scommesse sui giocatori puntano su Milik e Mertens: i loro gol nel corso della gara arrivano a 2.20 (5.00 per la prima rete del match). Seguono Insigne e Callejon (2.65 e 6.00), sale invece a quota 3.00 (10.00) la marcatura di Zielinski, autore di una doppietta contro il Milan. Tra i blucerchiati i riflettori sono puntati sull’ex Fabio Quagliarella (3.55 e 8.50), a segno 4 volte nelle ultime 6 sfide di campionato contro la sua vecchia squadra.