Serie A, tutte le quote scommesse della quarta giornata

Inter-Parma, sabato ore 18:00

Dopo un avvio stentato i nerazzurri hanno conquistato a Bologna la prima vittoria stagionale (3-0) e puntano a ripetersi in casa con il Parma, che fin qui ha raccolto un solo punto contro l’Udinese. Il bilancio degli ultimi 11 incroci è in perfetto equilibrio (4 vittorie per parte e 3 pari), ma le quote sono dalla parte dei padroni di casa: 1 a 1.30, X a 5.00 e 2 a 10.00. Con il capitano interista ancora a secco in questo avvio di stagione segnaliamo anche l’opzione “Icardi Primo Marcatore”, offerta fino a 3.75 dalle maggiori agenzie di booking.

Napoli-Fiorentina, sabato ore 18:00

Il Napoli è chiamato a un doppio riscatto: far dimenticare il 3-0 subito in casa della Sampdoria prima della sosta e vendicare il 3-0 incassato a Firenze lo scorso aprile, che ha segnato per gli azzurri la fine del sogno scudetto. La Fiorentina è invece a caccia della terza vittoria di fila, un’impresa che nella sua storia ha centrato solo due volte in avvio di campionato (1969/70 e 1998/99). I bookmakers danno fiducia a Hamsik e compagni, favorendo l’1 a 1.60 (X a 4.00 e 2 a 5.00). Con il Napoli che ha chiuso con 3 o più reti tutte le partite fin qui disputate, subendo sempre almeno un gol, segnaliamo anche l’Over 2.5 a 1.60, l’1 (Over 2.5) a 2.10 e il Goal a 1.80.

Frosinone-Sampdoria, sabato ore 20:30

Ciociari e blucerchiati si scontrano per la terza volta in Serie A, dopo essersi spartiti una vittoria interna a testa, sempre per 2-0, nel campionato 2015/16. Dopo tre gare il Frosinone ha appena un punto in classifica e non ha ancora trovato la via del gol. I liguri sono invece a quota 3, frutto di una sconfitta contro l’Udinese e del successo casalingo sul Napoli. I quotisti vendono meglio gli ospiti e fissano il 2 a 2.10, contro il 3.50 di 1 e X.

Roma-Chievo, domenica ore 12:30

Beffata allo scadere nel big match contro il Milan, perso 2-1, la Roma di ospita all’Olimpico il Chievo, che non la batte da 10 partite in Serie A (7 vittorie e 3 pareggi nel parziale). I giallorossi hanno pareggiato le ultime due partite giocate davanti a i propri tifosi, e non collezionano tre X consecutive in casa da marzo 2015. Quote nettamente sbilanciate verso l’1, dato a 1.20 (X a 5.00 e 2 a 10.00), da alzare eventualmente con la scommessa con handicap 1 (-1.0) a 1.60, vincente se la Roma passa con almeno due reti di scarto.

Genoa-Bologna, domenica ore 15:00

A Marassi va in scena un grande classico del calcio italiano: il match numero 87 tra Genoa e Bologna in Serie A. Gli emiliani sono rimasti imbattuti in 8 degli ultimi 9 incroci in Serie A, ma in questa stagione hanno raccolto un solo punto in tre partite. Con i liguri che hanno vinto 4 degli ultimi 6 impegni casalinghi le quote puntano sul fattore campo, favorendo l’1 a 1.90, contro il 3.00 dell’X e il 4.00 del 2.00.

Juventus-Sassuolo, domenica ore 15:00

È scontro al vertice tra Juventus e Sassuolo, rispettivamente al primo e secondo posto in classifica con 9 e 7 punti. Gli emiliani vogliono infrangere il tabù dello Stadium, dove hanno perso 5 partite su 5, l’ultima per 7-0. I pronostici sono tutti dalla parte dei bianconeri, con l’1 a 1.25, l’X a 6.00 e il 2 a 12.00. C’è grande attesa per la prima rete in Serie A di Cristiano Ronaldo, offerta intorno a quota 1.50 (3.00 per la marcatura d’esordio).

Udinese-Torino, domenica ore 15:00

Udinese e Torino, entrambe a 4 punti, si affrontano per la 67a volta in Serie A. Le quote preannunciano un confronto equilibrato, offrendo l’1 a 2.80, la X a 3.00 e il 2 a 2.40. Tutte e due le squadre hanno trovato la via del gol nelle quattro sfide più recenti giocate in Friuli, segnaliamo di conseguenza la scommessa Goal a 1.70.

Empoli-Lazio, domenica ore 18:00

Dopo aver collezionato 4 punti in 3 partite, l’Empoli ospita al Castellani la Lazio, che prima della sosta ha conquistato il primo risultato utile, superando di misura il Frosinone in casa (1-0). I bookmaker avvantaggiano il 2 a 1.70 (X a 3.50 e 1 a 4.50), ma gli ultimi precedenti sorridono alla squadra di Andreazzoli, che vinto tre dei quattro incroci disputati in Toscana in Serie A.

Cagliari-Milan, domenica ore 20:30

Reduce dall’ottimo successo esterno contro l’Atalanta, il Cagliari ci riprova in casa contro il Milan, che prima della sosta ha superato la Roma a San Siro, conquistando tre punti preziosi. Quella rossonera è la squadra che ha inflitto più sconfitte ai sardi in Serie A (39) e parte con i favori dei pronostici, che vedono il 2 avanti a 1.80, contro il 3.50 dell’X e il 4.50 dell’1. C’è grande attesa per la prima rete stagionale di Gonzalo Higuain data a 2.00 (4.00 come primo marcatore), già a segno 6 volte in 7 gare contro il Cagliari senza mai perdere (5 successi e 2 pareggi)

Spal-Atalanta, lunedì ore 20:30

È iniziato al meglio il campionato della Spal, che dopo tre giornate è quarta in classifica a quota 6 punti. La Dea sta invece smaltendo la delusione per l’eliminazione ai rigori dai preliminari di Champions, seguita dal k.o. casalingo contro il Cagliari. Entrambi gli incroci della scorsa stagione sono finiti 1-1, un risultato esatto oggi offerto a quota 6.00. I bookmaker puntano tuttavia sui nerazzurri (2 a 1.90, 1 a 4.00 e X a 3.00), che non perdono due gare di fila in Serie A da agosto 2017.