Le quote e i pronostici di Lazio-Apollon

Dopo aver mancato la qualificazione in Champions, la Lazio ci riprova con l’Europa League. Il cammino dei biancocelesti inizia giovedì alle 18:55 dal match casalingo contro i ciprioti dell’Apollon Limassol, per poi proseguire in trasferta sul campo di Eintracht e Marsiglia. L’obiettivo di Immobile e compagni è quello riscattarsi dopo l’eliminazione ai quarti dello scorso anno per mano del Salisburgo.

Lazio-Apollon: la situazione in campionato

Alla vigilia della quinta giornata di Serie A i biancocelesti sono quinti con 6 punti. Dopo 3 turni di campionato cipriota l’Apollon ha invece disputato una sola gara, vincendo per 5-1 in casa sul Pafos.

Lazio-Apollon: i precedenti

I due club si sono già incrociati nei gironi di Europa League 2013/14, quando la Lazio conquistò 4 punti vincendo 2-1 all’Olimpico (doppietta di Floccari e rete della bandiera di Papoulis), per poi chiudere con un pareggio a reti bianche la trasferta a Cipro. I biancocelesti hanno disputato complessivamente 4 gare contro squadre del campionato cipriota, senza mai perdere (3 vittorie e un pareggio). L’Apollon, al contrario, non ha i mai vinto contro avversarie di Serie A, raccogliendo 3 pareggi in casa e 3 sconfitte sul suolo italiano, l’ultima per 1-3 lo scorso anno contro l’Atalanta.

Lazio-Apollon: quote sull’esito

Le quote sono nettamente in favore della Lazio, uscita sconfitta soltanto una volta negli ultimi 12 impegni casalinghi in Europa (9 vittorie e 2 pareggi). Con i biancocelesti che hanno chiuso senza sconfitte all’Olimpico la scorsa edizione del torneo, l’1 non sale sopra quota l’1.30, mentre l’X arriva a 5.75e il 2 a 11.00. Gli uomini di Inzaghi sono avanti anche nelle scommesse sull’esito nel parziale (1 1° tempo a 1.70) e nel parziale/finale (1/1 a 1.75). Sul fronte del risultato esatto i bookmaker prospettano un successo largo dei padroni di casa, favorendo il 2-0 (7.50) e il 3-0 (8.50), per alzare la posta del successo laziale segnaliamo quindi anche l’opzione con handicap 1 (-1.0) a 1.75, vincente se i biancocelesti vincono con almeno due reti di scarto.

Lazio-Apollon: quote delle scommesse sui gol

Solo l’Arsenal ha segnato più della Lazio nell’ultima edizione di Europa League (30 gol in 14 partite, contro le 26 biancocelesti in 12 match). Contro la difesa dell’Apollon, che ha subito almeno una rete in tutte le ultime trasferte europee (22 complessive), le agenzie di betting puntano su un confronto all’insegna dello spettacolo e ricco di reti, portando l’Over 2.5 a 1.50 e l’Over 3.5 a 2.30.

Lazio-Apollon: quote dei marcatori

Con 8 reti realizzate, Ciro Immobile è stato il capocannoniere della scorsa edizione del torneo, alla pari con solo Aritz Aduriz dell'Athletic Bilbao. Non è ancora chiaro se è quanto giocherà la punta biancoceleste, ma quota appare quindi scontata una sua rete, fissata a 1.45 nel corso dei 90’ (3.00 come primo marcatore). Nella Lazio segnaliamo anche alle quote di Luis Alberto (2.20 e 5.50) e Caicedo (2.30 e 6.00) mentre tra gli ospiti si punta su Anton Maglica (4.50 e 12.00) e Schembri (5.00 e 14.00).