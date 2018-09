Serie A, tutte le quote scommesse della sesta giornata

Inter-Fiorentina, martedì ore 21:00

Nell’anticipo del martedì i nerazzurri cercano una vittoria casalinga che manca da 4 partite in campionato (un pari e 3 sconfitte nel parziale). I padroni di casa hanno conquistato i 3 punti in 16 delle ultime 19 gare di campionato giocate a San Siro contro la Fiorentina e partono favoriti anche stavolta: 1 a 1.75, X a 3.50 e 2 a 4.50.

Udinese-Lazio, mercoledì ore 19:00

Reduce da tre vittorie di fila in Serie A, la Lazio affronta in trasferta l’Udinese che, dopo una striscia di sei sconfitte interne consecutive, ha raccolto sette punti nelle ultime tre gare di campionato disputate in Friuli. I biancocelesti sono imbattuti da 7 incroci (6 vittorie e un pari) e sono avanti nei pronostici, con il 2 offerto a 1.85 contro il 3.50 dell’X e il 4.00 dell’1.

Atalanta-Torino, mercoledì ore 21:00

Atalanta e Torino, entrambe nella zona bassa della classifica con 5 punti raccolti in 5 gare, si ritrovano all’Atleti Azzurri d’Italia per il loro match numero 99 in Serie A. I granata guidano il bilancio con 40 successi a 21 (37 i pareggi), ma non battono la Dea da 4 gare in campionato. I bookmaker danno fiducia ai nerazzurri, fissando l’1 a 1.85, l’X a 3.50 e il 2 a 4.00 e puntano su un confronto a porte aperte (Goal a 1.70). Segnaliamo però anche il pareggio, uscito in 4 delle 6 trasferte più recenti del Toro in Serie A.

Cagliari-Sampdoria, mercoledì ore 21:00

Si preannuncia aperto il confronto tra Cagliari e Sampdoria, uscite sconfitte dagli ultimi impegni contro Parma (2-0) e Inter (1-0). l sardi non battono i doriani da tre incroci (2 pareggi e una sconfitta), ma sono usciti imbattuti da tutte le 8 partite più recenti giocate in casa contro il club ligure in Serie A (4 vittorie e 4 pareggi). Quote in equilibrio quasi perfetto: 1 a 2.50, X a 3.20 e 2 a 2.70. Tra i marcatori occhio a Quagliarella (2.50 e 6.00), a segno 4 volte nelle ultime tre sfide con il Cagliari.

Genoa-Chievo, mercoledì ore 21:00

Due vittorie in casa e 2 sconfitte in trasferta, è questo il ruolino stagionale del Genoa, che affronta da favorito la gara contro il Chievo (1 a 1.77, X a 3.20 e 2 a 4.30). Con i grifoni che hanno vinto soltanto 2 delle ultime 8 gare interne contro i veneti (un pari e 5 sconfitte) e che non pareggiano in casa dallo scorso aprile, segnaliamo anche l’X e le doppie chance 1X a 1.18 e X2 a 1.90, da abbinare eventualmente alle giocate sui gol.

Juventus-Bologna, mercoledì ore 21:00

La Juventus capolista ospita allo Stadium il Bologna di Inzaghi, che nell’ultima giornata ha trovato la prima vittoria stagionale, superando a sorpresa la Roma in casa (2-0). Le quote sono nettamente sbilanciate verso gli uomini di Allegri (1 a 1.15, X a 8.00 e 2 a 14.00), a punteggio pieno e vittoriosi in tutti gli ultimi 4 scontri casalinghi contro gli emiliani. Per alzare la quota della vittoria bianconera segnaliamo l’1/1 e la giocata con handicap 1 (-1.0), entrambi a 1.50.

Napoli-Parma, mercoledì ore 21:00

È un avversario da non sottovalutare il Parma di D’Aversa, che ha raccolto 6 punti nelle ultime 2 sfide contro Inter e Cagliari. I gialloblu hanno dalla loro anche gli ultimi precedenti in Serie A, chiusi con 2 vittorie, un pareggio e un successo del Napoli. I pronostici sono però tutti dalla parte di Hamsik e compagni, con l’1 a 1.20 contro il 6.00 dell’X e il 12.00 del 2.00.

Roma-Frosinone, mercoledì ore 21:00

C’è aria di crisi in casa Roma. Dopo aver vinto nel recupero la prima trasferta contro il Toro, i giallorossi hanno infatti alternato 2 pareggi e 2 sconfitte, perdendo a sorpresa anche domenica scorsa sul campo del Bologna. La gara interna contro i ciociari, penultimi con un solo punto e zero gol segnati, è un’occasione da non perdere per invertire a rotta: 1 a 1.25 (X a 6.00 e 2 a 12.00).

Spal-Sassuolo, giovedì ore 19:00

Nel primo posticipo del giovedì si affrontano due delle squadre più in forma di questo avvio di campionato, rispettivamente a quota 9 e 10 in classifica dopo 5 giornate. Gli unici precedenti in Serie A sono le due sfide dello scorso anno, finite con la vittoria dei neroverdi a Ferrara e un pari a Reggio Emilia. Le principali agenzie di betting prospettano un confronto equilibrato, fissando l’1 a 2.60, l’X a 3.00 e 2.80.

Empoli-Milan, giovedì ore 21:00

Milan nettamente avanti nel confronto esterno di Empoli, che chiude la sesta giornata di Serie A (2 a 1.70, X a 3.50 e 1 a 4.50). Negli ultimi sette incroci in Serie A, entrambe le squadre hanno sempre trovato la via del gol, segnaliamo quindi anche il Goal a 1.70.