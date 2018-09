Serie A, tutte le quote scommesse della settima giornata

Roma-Lazio, sabato ore ore 15:00

Il settimo turno di Serie A è aperto dal derby della Capitale numero 159: con i giallorossi che guidano il bilancio grazie a 53 vittorie contro le 37 biancocelesti (58 i pareggi). I laziali arrivano però da 4 successi di fila, mentre la Roma ha ritrovato contro il Frosinone una vittoria che mancava dalla prima giornata. Le quote preannunciano un confronto aperto: 1 a 2.30, X a 3.20 e 2 a 2.90.

Juventus-Napoli, sabato ore 18:00

Dopo il derby è il turno del big match di alta classifica tra bianconeri e partenopei, rispettivamente al primo e secondo posto con 18 e 15 punti. All’Allianz Stadium va in scena il 145° confronto in Serie A tra le due squadre. La Juventus è in netto vantaggio nei precedenti, con oltre il doppio dei trionfi ottenuti dal Napoli (66 a 31) e parte avvantaggiata anche stavolta. I bookmaker fissano l’1 non oltre quota 1.83, mentre l’X arriva a 3.50 e il 2 a 5.00.

Inter-Cagliari, sabato ore 20.30

Gli uomini di Spalletti tornano a San Siro, dove martedì hanno vinto la prima gara casalinga di campionato di questa stagione, superando 2-1 la Fiorentina. Il Cagliari arriva invece dallo 0-0 interno contro la Sampdoria, il terzo pareggio in sei partite per gli isolani (con un successo e 2 sconfitte a completare). L’Inter ha vinto tutti gli ultimi tre incroci in Serie A, realizzando sempre almeno tre reti a match (12 gol in totale) e si guadagna la fiducia delle agenzie di betting, con l’1 offerto a 1.35, l’X a 4.50 e il 2 a 8.50.

Bologna-Udinese, domenica ore 12:30

Reduci dai k.o. casalinghi contro Juventus (2-0) e Lazio (2-1), emiliani e friulani si ritrovano al Dall’Ara nel loro match numero 67 in Serie A. L’Udinese ha avuto la meglio in entrambi gli scontri più recenti, ma non colleziona tre successi di fila contro il Bologna dal 1999. In un match difficile da decifrare le quote puntano sull’equilibrio: 1 a 2.60, X a 2.90 e 2.90 e su una gara tattica, favorendo l’Under 2.5 a 1.55.

Chievo-Torino, domenica ore 15:00

Nonostante l’inizio zoppicante, che gli ha portato appena 6 punti in 6 giornate, i granata partono favoriti nella trasferta a Verona. Il 2 dato al raddoppio, sale invece fino a 3.90 l’1 del Chievo, ancora a caccia della prima vittoria stagionale. Il Torino ha pareggiato quattro delle ultime cinque trasferte in Serie A. Occhio quindi anche all’X a 3.40, che consentirebbe ai veneti – ora a -1 – di cancellare i punti di penalizzazione. Vale 2.40 il gol di Belotti, mai a segno in 8 scontri contro il Chievo in Serie A.

Fiorentina-Atalanta, domenica ore 15:00

La Fiorentina ospita l’Atalanta in uno dei confronti più attesi del settimo turno di campionato. I padroni di casa, a punteggio pieno nelle 3 partite disputate al Franchi in questa stagione, sono imbattuti da 12 match contro la Dea (8 vittorie e 4 pari). Fattore campo, precedenti e ultime prestazione sorridono agli uomini di Pioli: 1 a 2.20, X a 3.25 e 2 a 3.15 con il Goal avanti a 1.75.

Frosinone-Genoa, domenica ore 15:00

Ciociari e liguri si affrontano al Benito Stirpe in un match importantissimo per entrambi. I padroni di casa, che hanno raccolto un solo punto in 6 giornate, non hanno ancora segnato neanche un gol. Il Genoa vuole invece invertire la tendenza in trasferta, dove finora ha vinto 2 partite su 2. I quotisti puntano sull’equilibrio, offrendo un lieve vantaggio agli ospiti: 1 a 3.20, X a 3.00 e 2 a 2.20.

Parma-Empoli, domenica ore 18:00

Scontro tra neopromosse al Tardini, che hanno collezionato 7 e 5 punti in classifica e vantano 16 precedenti in Serie A (10 vittorie del Parma, 4 dell’Empoli e 2 pareggi). I gialloblù in casa hanno ottenuto un successo e un pareggio, perdendo solo contro la Juventus capolista (2-1). Opposta la situazione dei toscani, che in trasferta non hanno ancora mai vinto (2 sconfitte e un pari). L’1 è avanti a 2.30, contro il 3.15 di X e 2.

Sassuolo-Milan, domenica ore 20.30

Il Sassuolo di De Zerbi, terzo in graduatoria con 13 punti, punta a confermare la tradizione positiva con il Milan, contro cui ha vinto 4 gare su 10 (5 sconfitte e un pari a completare). I neroverdi sono a punteggio pieno al Mapei Stadum, mentre il Milan arriva da 3 pareggi consecutivi e in trasferta non ha ancora vinto (2 pari e una sconfitta). I bookmaker prevedono un confronto aperto ma aprono al riscatto degli uomini d Gattuso: 1 a 3.30, X a 3.50 e 2 a 2.20.

Sampdoria-SPAL, lunedì ore 20.30

Nel Monday Night i riflettori sono puntati su Sampdoria e Spal. I blucerchiati hanno mancato l’appuntamento con il successo in tutte le ultime tre gare, perdendo per mano dell’Inter (1-0) e pareggiando contro Fiorentina (1-1) e Cagliari (0-0). Dopo aver vinto 2 delle prime 3 gare anche gli estensi hanno rallentato, perdendo contro Fiorentina e Sassuolo. In quota la spuntano gli uomini di Giampaolo: 1 a 1.80, X a 3.20 e 2 a 4.50.