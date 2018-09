Roma-Lazio, tutte le quote

Va in scena sabato alle 15 il 149° derby della Capitale, match d’apertura della settima giornata di Serie A. La Roma di Di Francesco, decima in classifica con 8 punti, ha trovato nel turno infrasettimanale un successo che mancava da 4 giornate (2 pari e 2 sconfitte), superando 4-0 il Frosinone in casa. Dopo aver perso le prime due gare contro Napoli e Juventus, la Lazio ha invece trovato continuità, ottenendo i tre punti in tutti i successivi 4 impegni, ed è quarta con 12 punti. Ecco quello che c’è da sapere sulla partita e tutte le previsioni dei bookmaker.

Roma-Lazio: i precedenti

La Roma guida il bilancio dei precedenti in Serie A con 53 successi a 37, ma il segno più ricorrente è la X, uscita in 58 occasioni: contro nessuna altra squadra la Roma ha pareggiato di più in campionato. Non sorprende dunque che il risultato uscito più spesso sia l’1-1 (7.00), finale di 27 partite e assente dall’aprile 2013. Anche gli scontri più recenti sorridono ai giallorossi, usciti sconfitti soltanto in uno degli ultimi 11 incroci di Serie A e in due degli ultimi 20 derby da squadra ospitante (con 11 vittorie e 7 pareggi a completare).

Roma-Lazio: quote sull’esito

Considerando anche la fine della scorsa stagione, Dzeko e compagni sono rimasti imbattuti nelle ultime 6 gare casalinghe in campionato, raccogliendo 3 successi e 3 pareggi. I giallorossi hanno però vinto soltanto una delle quattro più recenti, proprio mercoledì scorso contro il Frosinone. Con la Lazio reduce dai due successi esterni a Empoli (1-0) e Udine (2-1), i bookmaker prevedono un match equilibrato, con l’1 e il 2 entrambi intorno al 2.60 e l’X offerta a 3.50. Le doppie chance 1X e X2 pagano circa 1.50 e al termine del 1° Tempo è avanti l’X a 2.30 (1 e 2 a 3.00). Il punteggio più atteso è l’1-1 (7.00), seguito da 2-1 e 1-2 (10.00) e 2-2 (11.00).

Roma-Lazio: quote delle scommesse sui gol

La Roma ha segnato almeno un gol in tutte le ultime 11 sfide interne contro la Lazio e non resta a secco dal 2007 (0-0) in un derby casalingo in Serie A. Entrambe le squadre hanno trovato la porta avversaria in 5 delle 6 partite di campionato giocate in questa stagione, un dato che porta a immaginare una sfida a porte aperte, con il Goal favorito a 1.50 (No Goal a 2.50) e l’Over 2.5 avanti a 1.60 (Under 2.5 a 2.30). Nessuna squadra ha segnato più della Roma nei primi 30 minuti di gioco (5 gol) e nei primi tempi di gioco (6 gol), segnaliamo quindi le scommesse “Porta Inviolata Lazio - 1° Tempo: No” e “1° Tempo Roma Over 0.5”, entrambe intorno all’1.90.

Dzeko vs Immobile: quote dei marcatori

Il derby è anche la sfida tra Dzeko e Immobile, entrambi favoriti a quota 2.00 (5.00 per la prima marcatura del match). L’attaccante giallorosso non trova la rete in Serie A contro la Lazio da quattro derby, dopo aver segnato due volte nelle prime due sfide. Immobile ha invece segnato due volte nelle ultime quattro partite contro la Roma in Serie A, ma solo una volta con la maglia della Lazio (su rigore nel novembre 2017). Tra giallorossi segnaliamo infine le quote di El Shaarawy, (3.00), Pastore (4.00) e Florenzi (8.00). Nella Lazio spiccano invece le quote di Luis Alberto (3.20), Milinkovic-Savic (3.50) e Parolo (3.70).