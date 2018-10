Le quote e i pronostici di Eintracht Francoforte-Lazio

È tutto pronto al Frankfurt Stadion di Francoforte, dove stasera alle 21 va in scena Eintracht-Lazio, un inedito assoluto nelle competizioni Uefa. Sia i tedeschi che i biancocelesti hanno conquistato i tre punti nel primo impegno stagionale in Europa, imponendosi 2-1 su Marsiglia e Apollon Limassol. La sfida è quindi un’occasione da non perdere per guadagnare la testa del Gruppo H.

I tedeschi sono tornati in Europa dopo 5 anni di assenza e arrivano dalla vittoria larga in casa contro l’Hannover (4-1). Dopo 6 giornate di Bundesliga l’Eintracht è undicesimo in classifica con 7 punti, a -7 dal primo posto del Borussia Dortmund. Perdendo 3-1 il derby di campionato contro la Roma la Lazio ha invece interrotto una serie di 5 successi consecutivi tra Serie A e Coppa, ed è sesta in classifica con 12 punti in 7 partite, a -9 dalla vetta.

Eintracht Francoforte-Lazio: i precedenti

Quello di stasera è il primo incrocio ufficiale tra le due squadre. Per l’Eintracht si tratta dell’ottavo match contro un’avversaria di Serie A, con un bilancio di 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. In casa contro squadre italiane, il club tedesco ha sempre trovato la via del gol, segnando esattamente una rete a partita. La Lazio ha invece 12 precedenti contro squadre di Bundesliga, terminati con 6 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. I biancocelesti hanno però vinto soltanto una volta in Germania (2 pari e 3 sconfitte a completare), superando 2-0 lo Stoccarda nell’Europa League 2012/13

Eintracht Francoforte-Lazio: quote sull’esito

Anche se manca da 5 stagioni in Europa, l’Eintracht ha perso solamente una delle sue 14 ultime gare nelle competizioni Uefa, collezionando nel parziale 8 vittorie e 5 pareggi. L’analisi delle quote lascia immaginare un confronto aperto, con un leggero vantaggio della squadra di casa: 1 a 2.30, X a 3.25 e 2 a 3.00. L’1X è dato a 1.37, l’X2 a 1.57 e al termine della prima frazione di gioco l’opzione più attesa è l’X 1° Tempo a 2.15 (1 1° Tempo a 2.80 e 2 a 3.70). Sul fronte dei risultati esatti la quota più bassa spetta al pareggio 1-1 (6.50), seguito dalle vittorie interne 1-0 (8.50) e 2-1 (9.00).

Eintracht Francoforte-Lazio: quote delle scommesse sui gol

Entrambe le formazioni vantano ottime potenzialità offensive, ma anche qualche pecca in difesa. L’Eintracht ha segnato e subito almeno una rete in tutti gli ultimi 5 impegni ufficiali, idem la Lazio nelle ultime 4 gare. Il confronto si presenta quindi a porta aperte, fissando la quota del Goal a 1.70, contro il 2.10 del No Goal. C’è invece sostanziale equilibrio tra le opzioni Under e Over 2.5, offerte intorno all’1.90 dalle principali agenzie di betting.

Eintracht Francoforte-Lazio: quote dei marcatori

Tra i biancocelesti segnaliamo le possibili reti di Caiceido a 3.75, Milinkovic-Savic a 4.00 e Correa a 8.50. Il favorito resta però Ciro Immobile a quota 2.50 (5.00 per la prima rete del match), anche se non dovrebbe partire titolare. Sul fronte dell’Eintracht la quota più bassa spetta invece a Sebastien Haller (2.90 e 6.00 come primo marcatore).