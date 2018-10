Lazio-Fiorentina, tutte le quote

Dopo il k.o. incassato contro la Roma nel derby della Capitale (3-1) i biancocelesti sono in cerca di riscatto. L’avversaria da battere stavolta è la Fiorentina, che nell’ultima giornata ha superato 2-0 in casa l’Atalanta in una partita che ha suscitato polemiche per la conduzione arbitrale. Dopo 7 giornate di campionato le due squadre sono separate da una sola lunghezza in classifica: la Viola è a quota 13 mentre la Lazio ha raccolto 12 punti, quattro in meno dello scorso anno. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su uno dei match più affascinanti del weekend.

Lazio-Fiorentina: i precedenti

Scontro numero 139 tra Lazio e Fiorentina in Serie A, con i biancocelesti che guidano il bilancio con 51 vittorie a 46 (41 i pareggi). Dopo 4 successi di fila dei biancocelesti, gli ultimi 5 incroci sono finiti con due vittorie per parte e un pareggio, con entrambe le squadre che hanno segnato almeno un gol. Il risultato esatto più frequente è l’1-1 (oggi a quota 6.50), finale di 19 incontri, incluso il confronto all’Olimpico dello scorso campionato.

Lazio-Fiorentina: quote sull’esito

La Lazio ha vinto 2 delle 3 gare disputate in casa in questo primo scorcio di campionato: 1-0 con il Frosinone e 4-1 con il Genoa, perdendo solo la prima contro il Napoli (3-1). La Fiorentina in trasferta ha invece raccolto un solo punto contro la Sampdoria (1-1), perdendo sia a Napoli (1-0) che al Meazza per mano dell’Inter (2-1). Le quote offerte dai bookmaker puntano sulla solidità interna e la voglia di rivincita del club laziale, favorendo l’1 a 1.80, mentre l’X sale a 3.50 e il 2 arriva a 4.00. Occhio però anche al pareggio, che ai viola manca da 13 partite in Serie A (6 vittorie e 6 sconfitte). Più aperti i pronostici sul risultato al termine dei primi 45 minuti, con l’X 1° Tempo a 2.30, l’1 a 2.35 e il 2 a 4.50, mentre nel parziale/finale torna avanti la Lazio (1/1 a 2.75). Il punteggio finale più atteso è l’1-1 a 6.50, seguito dai successi laziali 1-0 e 2-1, entrambi intorno a quota 8.00.

Lazio-Fiorentina: quote delle scommesse sui gol

Quelle tra Lazio e Fiorentina sono solitamente gare aperte, che hanno visto realizzare in media 2.66 marcature a match. Sei degli ultimi sette incroci in campionato sono terminati con almeno 4 gol (32 nel parziale) e nello scontro più recente si è raggiunta quota 7 (3-4 per la Lazio in Toscana). La partita si preannuncia quindi nel segno dell’Over 2.5, favorito a 1.75 (Under 2.5 a 2.00). Tutti gli ultimi 6 precedenti sono finiti con almeno una rete per parte, un dato che porta avanti l’opzione Goal a 1.70, da giocare anche in combinazione alle doppie chance: 1X (Goal) a 2.00 e X2 (Goal) a 2.90.

Lazio-Fiorentina: quote dei marcatori

Riuscirà Ciro Immobile a bucare la porta viola? Sì secondo i bookmaker, che fissano la sua rete a 2.05 (4.50 per la prima marcatura). La Fiorentina è infatti l’unica squadra di Serie A che l’attaccante laziale ha sfidato almeno tre volte senza mai trovare il gol. Lo seguono tra i padroni di casa Caicedo (2.80), Luis Alberto (3.20) e Milinkovic-Savic (3.20), che alla Viola ha segnato la sua prima rete in Serie A nel gennaio 2016. Nella Fiorentina spiccano Simeone (3.50 e 8.50) e Chiesa (4.00 e 10.00), Pjaca (4.00 e 10.00) e Benassi (4.50 e 10.00), che ha già trovato tre volte la porta avversaria in questo avvio di campionato.