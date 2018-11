Le quote e i pronostici di Juventus-Manchester United

Stasera alle 21 i bianconeri ospitano lo United allo Stadium in un match importantissimo in chiave qualificazione. Grazie al gol di Dybala all'Old Trafford nella gara d’andata la Juve ha centrato la terza vittoria consecutiva nel Gruppo H, che guida con 9 punti, seguita dai Red Devils (4), Valencia (2) e Young Boys (1). Agli uomini di Allegri basterà evitare la sconfitta per qualificarsi agli ottavi, mentre una vittoria gli garantirà la prima piazza nel girone. Diversa la situazione dello United, costretto a evitare il k.o. per non mettere a rischio il passaggio del turno.

Protagonista di un avvio di stagione impeccabile, la Vecchia Signora guida la classifica di Serie A con 6 punti di vantaggio su Inter e Napoli. I bianconeri arrivano dalla vittoria interna contro il Cagliari (3-1) e domenica sera sfideranno il Milan in trasferta. Sono più in difficoltà i Red Devils, settimi a -9 dai rivali del City, loro avversari nel prossimo turno di Premier League.

Juventus-Manchester United: i precedenti

È una sfida ricca di fascino quella tra Juventus e United, che non si incrociano in Italia da 15 anni. I bianconeri guidano il bilancio dei precedenti con 6 vittorie a 5 (2 i pareggi), ma gli inglesi hanno vinto entrambe le ultime due trasferte di Champions sul campo della Juve, segnando sempre tre reti: 3-2 nella semifinale di ritorno del 1999 e 3-0 ai gironi del 2003/04. Assieme al Bayern Monaco, lo United è infatti la squadra che ha battuto più volte i bianconeri nelle gare casalinghe di Champions (2). Se la Juve è in serie positiva da nove scontri contro avversarie inglesi (5 successi e 4 pareggi), i Red Devils sono imbattuti in Italia da 4 gare (2 vittorie e 2 pareggi).

Juventus-Manchester United: quote sull’esito

La Juventus riuscirà a chiudere i gironi di Champions da imbattuta? Sì, secondo i bookmaker, che fissano a 1.20 la giocata “Juventus non perde mai nel gruppo H”. Anche se gli uomini di Mourinho hanno perso soltanto una delle ultime 10 trasferte in Europa, il fattore campo e quanto visto all’andata favoriscono nettamente i padroni di casa: 1 a 1.60, X a 3.80 e 2 a 6.00. L’1X scende a 1.12, l’X2 vale 2.32 e l’12 è offerto a 1.26. Le previsioni sull’esito dopo i primi 45 minuti sono più equilibrate, con l’1 1° tempo avanti a 2.13, seguito a breve distanza dall’X a 2.25, mentre nel parziale/finale la spunta l’1/1 a 2.36 (X/1 a 4.50). Nelle scommesse sul risultato esatto i punteggi più probabili sono le vittorie juventine per 1-0 (6.00) e 2-0 (6.80), seguite da 1-1 (7.00) e 2-1 (8.30).

Juventus-Manchester United: quote delle scommesse sui gol

La Juve non ha ancora preso gol in questa edizione del torneo, mentre i Reds hanno incassato solo una rete dai bianconeri, restando a porta chiusa contro Young Boys (0-3 in trasferta) e Valencia (0-0 in casa). Tra due club accomunati dalla solidità difensiva le agenzie di betting prevedono un match tattico, favorendo in quota l’Under 2.5 a 1.80 (Over 2.5 a 1.90) e il No Goal a 1.78 (Goal a 1.93). Un successo di Chiellini e compagni senza subire gol vale 2.39 volte la giocata (Casa: vince a 0). La prima rete bianconera è data a 1.47, e arriva a 1.68 abbinata all’1. Tra le giocate combinate segnaliamo all’1X (Under 3.5) a 1.48 e l’1X (Under 2.5) a 2.01.

Ronaldo vs. Pogba: sfida tra ex

Tra i duelli più avvincenti della gara troviamo l’incrocio tra gli ex Ronaldo e Pogba. CR7 è senza gol da 5 presenze in Champions, si sbloccherà contro la sua vecchia squadra? Probabile, secondo i bookmaker, che fissano la sua rete a 2.10 (6.00 come primo marcatore), portando fino a 9.00 il gol del portoghese con assist di Dybala. La partita segna anche il ritorno allo Stadium di Paul Pogba, che in maglia bianconera ha segnato 28 gol in 124 gare di Serie A, vincendo quattro scudetti. Chiudiamo quindi con la quota della possibile marcatura del francese contro i vecchi compagni, che paga 5.25 volte la giocata (Pogba marcatore, sì).