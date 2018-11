Le quote e i pronostici di Betis Siviglia-Milan

È tutto pronto allo stadio Benito Villamarin di Siviglia, dove alle 21 si affrontano le due squadre al comando del Gruppo F. Vincendo 2-1 all’andata, il Betis si è portato al comando del girone con 7 punti, seguito da Milan (6) e Olympiacos (4), mentre il Dudelange è ancora a zero. Le partite di stasera potrebbero già fornire qualche risposta in chiave qualificazione: battendo il Milan gli spagnoli potrebbero già passare, ma solo se i greci non superano gli esordienti del Dudelange. Un successo dei rossoneri li rilancerebbe invece per la vittoria del Gruppo F, quotata a 2.75.

Grazie a tre vittorie di fila in campionato, il Milan è balzato al quarto posto in classifica con 21 punti, a -10 dalla Juventus capolista, prossima avversaria dei rossoneri nel big match di domenica sera. Il Betis è invece tredicesimo in Liga con 13 punti, a -11 dal primo posto del Barcellona.

Betis Siviglia-Milan: i precedenti

Betis e Milan si sono incrociate solo in un’altra occasione, al primo turno di Coppa delle Coppe 1977/78, quando gli spagnoli ebbero la meglio con un 3-2 complessivo (2-0 a Siviglia e 2-1 a Milano). I rossoneri hanno affrontato 25 trasferte spagnole nella loro storia, con un bilancio di 4 vittore, 5 pareggi e 16 sconfitte. In particolare, il Milan ha perso tutti gli ultimi 5 impegni fuori casa contro club iberici. L’unica altra esperienza casalinga del Betis contro una squadra di Serie A risale invece al terzo turno di Coppa UEFA 1998/99, quando vinse 1-0 sul Bologna in casa, uscendo tuttavia dalla competizione a causa del 4-1 rimediato in Italia.

Betis Siviglia-Milan: quote sull’esito

Le quote preannunciano una gara aperta, ma danno un vantaggio ai padroni di casa, offrendo l’1 a 2.25 contro il 3.25 dell’X e il 3.35 del 2. Con il Milan che non pareggia in Europa da 9 partite occhio però anche alla X e alle doppie chance 1X e X2, rispettivamente a 1.32 e 1.64. Al termine della prima frazione di gara l’opzione più attesa è la X 1° Tempo a 2.13, mentre nel parziale/finale la quota più bassa spetta all’1/1 a 3.40, seguito dall’X/X a 5.30. Sul fronte dei punteggi gli scommettitori puntano su 1-1 (6.20) e 1-0 (6.70). Sale a 8.20 il 2-1, mentre lo 0-1 dei rossoneri paga 9.60 volte la giocata.

Betis Siviglia-Milan: quote delle scommesse sui gol

Il Milan ha segnato e incassato almeno un gol in tre degli ultimi quattro impegni tra campionato ed Europa League. Anche stavolta i pronostici prevedono uno scontro a porta aperte, favorendo il Goal a 1.74, contro l’1.98 del No Goal. Sul fronte Under/Over prevale l’ipotesi di un match prudente, con l’Under 2.5 avanti a 1.75 (Over 2.5 a 1.95). La prima marcatura spagnola vale 1.84, quella milanista 2.31. Nessuna delle due squadre ha ancora segnato o incassato reti nei primi 10 minuti delle tre gare disputate in questa edizione del torneo, occhio quindi alla giocata “Goal nei primi 10 minuti”, che paga 4.25 volte la giocata.

Betis Siviglia-Milan: quote de marcatori

Con Higuain fuori per infortunio, le quote puntano su Patrick Cutrone, che con 9 centri è il capocannoniere nella storia del Milan in Europa League, ma non segna lontano da San Siro dal match di campionato contro la Roma del febbraio scorso. La sua marcatura contro il Betis è data a 3.00, ma sale a 12.00 abbinata all’assist di Suso. Tra i favoriti del Betis troviamo invece Sanabria (2.50), autore della prima all’andata.