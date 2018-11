Le quote e i pronostici di Lazio- Olympique Marsiglia

La Lazio affronta all’Olimpico i vicecampioni uscenti del Marsiglia per centrare la qualificazione ai sedicesimi di Europa League. Vincendo 3-1 l’andata al Velodrome i biancocelesti hanno staccato di 5 lunghezze i francesi nella classifica del girone. Il Gruppo H è attualmente guidato dall’Eintracht con 9 punti, seguito dalla Lazio a 6, mentre Marsiglia e Apollon Limassol sono fermi a quota 1. Ripetere la prestazione dell’andata, di fatto assicurerebbe a Immobile e compagni il passaggio anticipato del turno, eliminando dalla competizione gli uomini di Rudi Garcia.

Quinta in Serie A con 21 punti, a -10 dalla Juve capolista, la squadra di Inzaghi arriva dal successo casalingo sulla Spal e parte con i favori dei pronostici. Appare invece più complicata l’impresa del Marsiglia, sesto in Ligue 1 con 17 punti di ritardo sul PSG battistrada e reduce da tra k.o. di fila tra campionato e coppa.

Lazio-Olympique Marsiglia: i precedenti

La Lazio guida il bilancio dei 5 precedenti con 3 successi a 1 (un pareggio a completare). Il primo incrocio risale ai gironi di Champions League 1999/2000, quando i biancocelesti vinsero 2-0 in Francia e 5-1 all'Olimpico, in un match contrassegnato da un poker dell’attuale tecnico laziale Simone Inzaghi, che in quell’occasione fallì anche un rigore. I francesi hanno avuto la meglio nella semifinale di Intertoto 2005 (1-1 a Roma a 3-0 in casa), ma hanno sempre fatto fatica in Italia, vincendo solo una trasferta su nove (4 pareggi e 4 sconfitte). Nei nove match giocati in casa contro squadre francesi i biancocelesti hanno invece ottenuto 5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.

Lazio-Olympique Marsiglia: quote sull’esito

I biancocelesti hanno perso soltanto una delle ultime 13 gare casalinghe in Europa, mentre il Marsiglia ha raccolto 4 sconfitte nelle 5 gare più recenti nel torneo. I bookmaker puntano di conseguenza su un nuovo successo laziale, offrendo l’1 a 1.72, l’X a 4.25 e il 2 a 4.25. La doppia chance interna 1X è data a 1.22, l’X2 sale a 2.12 e l’12 a 1.11. I padroni di casa la spuntano anche nelle scommesse sull’esito dopo i primi 45 minuti (1 1° Tempo a 2.15) e nel parziale/finale (1/1 a 2.51) e il risultato esatto favorito dalle agenzie di betting è L’1-1 (8.00), seguito da 2-1 (8.20), e 2-0 (10.25).

Lazio-Olympique Marsiglia: quote delle scommesse sui gol

La Lazio ha segnato e subito gol in tutti gli ultimi 5 match di Europa League, trovando sempre la porta avversaria nelle 8 sfide più recenti. Contro il Marsiglia, che ha incassato 7 reti nelle tre partite dei gironi, le quote preannunciano almeno una marcatura per parte (Goal a 1.48) e un confronto aperto e spettacolare (Over 2.5 a 1.47). Per alzare le posta in gioco, consigliamo idi abbinare le giocate sui gol alle doppie chance sull’esito, scegliendo ad esempio le combo 1X (Goal) a 1.88 e 1X (Over 2.5) a 1.88.

Lazio-Olympique Marsiglia: quote dei marcatori

Segnaliamo la possibile rete di Ciro Immobile (1.55), che arriva a quota 2.10 abbinata alla vittoria laziale (Combo: 1X2 + Marcatore). Immobile non segna da due partite di Europa League e non è mai rimasto senza gol per tre match consecutivi nel torneo. Lo seguono nella Lazio Caicedo (2.20 e 6.00) e Milinkovic-Savic (3.00 e 9.00). Tra gli ospiti occhio Mitroglu (2.75 e 8.00), mentre sale a 5.50 (18.00) il gol dell’ex romanista Kevin Strootman.