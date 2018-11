Atalanta-Inter, tutte le quote

Atalanta e Inter scendono in campo domenica alle 12:30 allo stadio Atleti Azzurri d’Italia per allungare la loro striscia di successi. Dopo qualche incertezza entrambe le formazioni hanno trovato risultati e continuità. Gli uomini di Gasperini, decimi con 15 punti, cercano la quarta vittoria consecutiva. Dopo aver fermato in casa il Barcellona sull’1-1 nell’ultima sfida di Champions, Icardi e compagni proveranno a conquistare l’ottavo trionfo di fila in campionato. La squadra di Spalletti punta a confermare l’ottimo piazzamento in classifica, dove occupa la seconda piazza con 25 punti alla pari con il Napoli, a -6 dalla Juventus capolista.

Atalanta-Inter: i precedenti

Sfida numero 115 tra i due club, con l’Inter nettamente avanti nel bilancio grazie a 62 vittorie a 23 (29 i pareggi). Limitando l’analisi ai match giocati a Bergamo il divario è ridotto (14 vittorie atalantine, 22 interiste e 21 pareggi), un dato confermato dal fatto che la Dea è rimasta imbattuta in otto degli ultimi nove incroci casalinghi in Serie A, collezionando nel parziale tre vittorie e cinque pareggi.

Atalanta-Inter: quote sull’esito

Le quote offerte dai bookmaker preannunciano un confronto sostanzialmente equilibrato, ma offrono un leggero vantaggio alla formazione ospite fissando il 2 a 2.50 contro il 2.80 dell’1 e il 3.40 dell’X. I nerazzurri di Bergamo hanno pareggiato cinque delle ultime sette partite giocate nell’anticipo domenicale, un dato che rende interessante la quota del pareggio e le doppie chance 1X e X2, date rispettivamente a 1.53 e 1.44. Sul fronte del risultato esatto la quota più bassa è assegnata all’1-1 (6.20), che con 20 precedenti è anche il punteggio uscito più volte tra le squadre, l’ultima nel gennaio 2016. Lo seguono lo 0-1 (9.20) e l’1-2 (9.40).

Atalanta-Inter: quote delle scommesse sui gol

L’Atalanta ha segnato 10 reti nelle ultime tre partite di campionato, tante quante nelle precedenti 10, ma dovrà vedersela con la difesa più solida del campionato. L’Inter ha infatti concesso appena sei gol in 11 partite, il club non ha mai fatto meglio nell'era dei tre punti a vittoria. La media gol degli scontri tra le due formazioni è di 2.75 gol a partita e anche stavolta i bookmaker danno un lieve vantaggio all’Over 2.5, fissato a 1.75 contro l’1.90 dell’Under 2.5, e su almeno una rete per parte, favorendo il Goal a 1.65. Per alzare la posta segnaliamo inoltre le scommesse combinate X2 (Goal) a 2.28 e X2 (Over 1.5) a 1.80.

Zapata vs. Icardi: le quote dei marcatori

In questo avvio di campionato nessuna squadra vanta più marcatori rispetto ad Atalanta e Inter, andate a segno con 11 giocatori differenti. Tra i padroni di casa occhio alla possibile rete di Duván Zapata, in gol contro i nerazzuri nel maggio 2017 con la maglia dell’Udinese. La marcatura di Zapata nel 90 minuti è data a 3.50, ma sale a quota 12.00 abbinata al passaggio decisivo del Papu Gomez. Nell’Inter il favorito è il capitano Mauro Icardi, autore di sei gol in cinque presenze di contro l’Atalanta, ma sempre a San Siro. La prima rete dell’argentino allo stadio Atleti Azzurri d’Italia è data a 2.75, ma arriva a 9.00 combinata all’assist di Perisic.