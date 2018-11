Roma-Sampdoria, tutte le quote

È uno scontro tra deluse quello tra Roma e Sampdoria, separate da un solo punto in classifica e senza successi da tre partite in Serie A. I giallorossi, reduci dalla vittoria di coppa sul campo del CSKA, sono noni in graduatoria con 16 punti, 5 lunghezze sotto l’ultima posizione valida per l’accesso alla prossima Champions. Per la squadra di Di Francesco si tratta della peggior partenza dopo 11 giornate dalla stagione 2009/10, conclusa tuttavia al secondo posto. Poco sotto la Roma troviamo i doriani, undicesimi a quota 16, che arrivano dal pesante k.o. casalingo contro il Toro (1-4).

Roma-Sampdoria: i precedenti

Il bilancio degli ultimi 10 incroci è in perfetto equilibrio: quattro successi per parte e due pareggi, ma la Roma non strappa tre punti ai blucerchiati dal settembre 2016. La squadra di Giampaolo ha avuto la meglio nell’ultimo match sul campo dei giallorossi lo scorso gennaio (0-1), ma non vince due trasferte consecutive contro la Roma da più di 30 anni (dall’aprile 1988). Il risultato più frequente fra le due formazioni è il pareggio a reti bianche, uscito 16 volte e assente all’Olimpico dal 2006.

Roma-Sampdoria: quote sull’esito

La formazione giallorossa ha perso l’ultima gara interna di Serie A, capitolando contro la Spal (2-0). Nelle ultime sette stagioni, solo una volta la Roma ha subito due k.o. di fila davanti al proprio pubblico in campionato: nel gennaio 2018, incassando la seconda sconfitta proprio contro la Sampdoria. Il precedente non spaventa i bookmaker, che danno comunque fiducia ai giallorossi, fissando l’1 a 1.48, l’X a 4.50 e il 2 a 6.50. La Roma è avanti anche nelle scommesse sul parziale (1 1° Tempo a 1.90) e nel parziale/finale (1/1 a 2.08) e il risultato esatto più atteso in quota è il 2-0 (8.00), seguito da 2-1 (8.10) e 1-1 (8.50).

Roma-Sampdoria: quote delle scommesse sui gol

La Roma ha segnato e subito gol in 4 delle 5 partite giocate all’Olimpico in questo avvio di campionato, con l’unica eccezione della sfida contro il Frosinone (4-0). Contro la Sampdoria, che ha incassato la bellezza di 7 reti nelle due gare più recenti, le quote preannunciano una sfida a porte aperte (Goal a 1.63) e con almeno tre marcature complessive, favorendo l’Over 2.5 a 1.50 (Under 2.5 a 2.40).

Roma-Sampdoria: le quote dei marcatori

Nelle scommesse sui marcatori il più atteso è Dzeko, prolifico in Champions (5 gol per lui) ma ancora fermo a due reti stagionali in campionato. Il bosniaco non segna dallo scorso 6 ottobre in Serie A e la sua rete è data a 2.00 (5.00 come primo marcatore). Un possibile turnover potrebbe concedere spazio a Kluivert (3.00 e 9.00) e all’ex blucerchiato Patrik Schick, autore di 11 gol con la maglia della Samp e a quota 2.50 (6.00). Tra gli ospiti segnaliamo Quagliarella a 4.00 (12.00) e l’ex romanista Defrel (5.00 e 16.00) che, dopo aver realizzato due doppiette nelle prime tre presenze in campionato con la Samp, ha trovato solo un gol nelle successive otto.