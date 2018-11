Milan-Juventus, tutte le quote

C’è grande attesa per Milan-Juventus, il big match del weekend che alle 20:30 di domenica chiude la dodicesima giornata di Serie A. Il Milan, quarto in classifica con 21 punti, ha vinto 5 delle ultime 6 partite di campionato e arriva dalla trasferta di Europa League contro il Betis Siviglia, chiusa 1-1 in rimonta. I bianconeri sono invece al comando della Serie A con 31 punti, a +6 da Napoli e Inter, ma puntano al riscatto dopo lo scivolone casalingo di Champions contro lo United di Mourinho (1-2).

Milan-Juventus: i precedenti

Sfida numero 167 tra le due formazioni, con la Juventus che guida il bilancio grazie a 63 vittorie a 49, mentre sono 54 i pareggi. Anche se il Milan è il club di Serie A che ha battuto più volte i bianconeri, la Vecchia Signora ha vinto 10 degli ultimi 11 incroci di campionato, con l’unica eccezione dell’1-0 milanista a San Siro ottenuto nell’ottobre 2016 con rete di Locatelli. Il punteggio più frequente tra le due squadre è però l’1-1 (a 6.90), uscito 28 volte e assente dal febbraio 2012.

Milan-Juventus: quote sull’esito

Il Milan gioca in casa e ha vinto tutte le ultime tre gare di campionato, ma questo non basta a garantirgli il favore dei pronostici, sbilanciati dalla parte della Juventus. Con uno score di 12 vittorie e 3 pareggi, la squadra di Allegri è l’unica dei 5 maggiori campionati europei ancora imbattuta fuori casa nel 2018, un dato che favorisce il 2 a 1.75, contro il 4.25 dell’1 e il 3.70 dell’X. La doppia chance interna 1X vale 2.07, l’X2 scende a 1.18 e al termine della prima frazione di gara si prevede un punteggio ancora in bilico, con l’X 1° Tempo avanti a 2.25 (2 a 2.29). Sul fronte del risultato esatto la quota più bassa è assegnata allo 0-1 bianconero (6.40), seguito da 1-1 (6.40), 0-2 (7.60) e 1-2 (8.30).

Milan-Juventus: quote delle scommesse sui gol

Guardando alle ultime 5 sfide a San Siro contro il Milan si nota che la Juventus ha segnato in tre occasioni esattamente due gol, l’ultima con doppietta del grande ex della gara: Gonzalo Higuain. Vale quindi la pena tentare la scommessa multigol ospite 1-2 (1.57), in cassa se Ronaldo e compagni segnano una o due reti. Le lavagne dei bookmaker offrono un sostanziale equilibrio tra Under e Over 2.5, a 1.80 e 1.90, ma anche tra Goal e No Goal, entrambi a 1.85. Con 11 e 10 reti realizzate, Juventus e Milan sono le due squadre più prolifiche nei primi tempi, a chi ama il rischio segnaliamo quindi l’Over 1.5 1° Tempo a 2.77 e al Goal 1° Tempo che arriva a 2.48. Tra le giocate combinate le opzioni più interessanti sono l’X2 (Over 1.5) a 1.53 e l’X2 (Goal) 2.29.

Higuain Vs. Ronaldo: chi segna di più?

La sfida più attesa in marcatura è quella tra l’ex bianconero Gonzalo Higuain e Cristiano Ronaldo, compagni di squadra al Real Madrid dal 2009 al 2013. L’argentino, autore di 40 reti in 73 presenze con la Juventus in Serie A, ha segnato soltanto in una delle sei sfide contro i bianconeri, e la sua marcatura nei 90 minuti è data a 3.25 (7.50 come primo marcatore).Vale invece 2.25 (5.00) la rete di CR7, che ha incrociato 6 volte i rossoneri in Champions segnando due gol, ma mai a San Siro. Chi dei due realizzerà più gol nel corso della gara? Le quote danno a 5.00 l’1 di Higuain, a 1.85 l’X e a 2.75 il 2 di Ronaldo. Nell’altra sfida a colpi di gol tra Cutrone e Mandzukic la spunta invece il rossonero: 1 a 5.00 X a 1.35 e 2 a 6.00.