Milan-Torino, tutte le quote

Rossoneri e granata si affrontano domenica sera a San Siro nell’ultima partita della quindicesima giornata di Serie A. Il Milan di Gattuso, reduce dal successo casalingo contro il Parma (2-1), vuole consolidare il quarto posto in classifica e tenere a distanza la Lazio, ora sotto di un punto. Nell’ultimo turno anche il Toro ha vinto 2-1 davanti ai suoi tifosi, superando il Genoa con le reti di Ansaldi e Belotti. La squadra guidata da Mazzarri, sesta con 21 punti, vuole confermare il suo ottimo trend esterno. Il Torino è infatti ancora imbattuto fuori casa e punta al terzo successo in trasferta.

Milan-Torino: i precedenti

Scontro numero 145 tra le due formazioni e i rossoneri conducono il bilancio con 59 successi a 31 (54 i pareggi). Il Milan è rimasto imbattuto negli ultimi 21 incroci di Serie A contro i granata, collezionando 11 successi e 10 pareggi. Le ultime tre sfide di Serie A tra rossoneri e Toro sono però finite in parità: 2-2 a Torino a gennaio 2017, 0-0 a Milano a novembre 2017 e 1-1 nello scontro più recente in Piemonte lo scorso 28 aprile. Il punteggio più frequente tra i due club è proprio l’1-1, uscito in 22 occasioni e favorito anche oggi a quota 6.30.

Milan-Torino: quote sull’esito

I bookmaker puntano sull’ottimo ruolino interno dei rossoneri, favorendo l’1 a 1.80, contro il 3.50 dell’X e il 4.80 del 2. Gli uomini di Gattuso hanno infatti vinto 5 match su 7 in campionato a San Siro, perdendo solo contro la Juventus. Viste le buone prestazioni esterne del Toro e la frequenza dei pareggi tra le contendenti segnaliamo anche le doppie chance 1X a 1.18 e X2 a 2.02, da giocare anche abbinate alle scommesse sui gol. Al termine della prima frazione di gioco l’esito più atteso è l’X 1° Tempo a 2.24, sul fronte dei punteggi finali occhio invece a 1-1 (6.30), 2-1 (8.10) e 2-2 (14.00).

Milan-Torino: quote delle scommesse sui gol

La media gol dei precedenti tra Milan e Toro è di 2.53 reti a match, un dato che avvantaggia di poco l’Over 2.5 a 1.80, mentre l’Under 2.5 è dato a 1.90. Con il Milan che ha segnato e subito almeno un gol in 6 gare casalinghe su 7 in campionato, segnaliamo il Goal a 1.71, da provare anche abbinato alla doppia chance interna con la giocata 1X (Goal) a 2.10.

Milan-Torino: quote dei marcatori

È pronto al rientro dalla squalifica Gonzalo Higuain, favorito in marcatura a quota 1.85 (4.00 per il primo gol del match). L’attaccante argentino ha segnato 7 gol in 10 presenze contro il Toro, restando a secco negli ultimi due incroci. Sale invece a 3.00 la rete di Suso, ancora a caccia del primo gol contro i granata. Lo spagnolo del Milan ha partecipato a 12 reti rossonere, servendo più assist di qualsiasi altro giocatore in Serie A (8), occhio quindi alla supercoppia “Assist di Suso per gol di Higuain” a 9.00. Nel Toro spiccano invece le quote di Belotti (3.00 e 7.50) e Iago Falque (4.50 e 12.00), da giocare anche nella Supercoppia ”Assist di Iago Falque per Belotti” a 16.00.