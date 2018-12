Serie A, tutte le quote scommesse della sedicesima giornata

Inter-Udinese, sabato 15 dicembre ore 18:00

Nel match di apertura del weekend di Serie A l’Inter sfida in casa i friulani. Gli uomini di Spalletti devono voltare pagina e tornare a vincere dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime due trasferte sul campo di Roma (2-2) e Juventus (1-0). I nerazzurri hanno guadagnato tre punti in sei delle ultime sette sfide contro l’Udinese, perdendo però quella più recente (1-3 al Meazza nel dicembre 2017). I bianconeri in trasferta hanno raccolto un solo successo in 7 gare (3 pari e 3 sconfitte), un motivo più per puntare su Icardi e compagni: 1 a 1.35, X a 5.00 e 2 a 9.00.

Torino-Juventus, sabato 15 dicembre ore 20:30

Il derby della Mole numero 147 in Serie A è protagonista del sabato sera. Il Toro, sesto in graduatoria, cerca punti per l’Europa e un successo arrivato una sola volta negli ultimi 40 match di campionato contro la Juve (13 pareggi e 26 sconfitte a completare). L’undici di Allegri, reduce dall’ininfluente scivolone di Champions contro lo Young Boys, vuole a migliorare la sua partenza record in Serie A (14 vittorie e un pareggio). I bookmaker puntano sugli ospiti, favorendo il 2 a 1.58, contro il 3.80 dell’X e il 6.50 dell’1. I derby è però sempre una partita unica e il Toro ha raccolto fin qui 7 pareggi, segnaliamo quindi anche le doppie chance 1X a 2.39 e X2 a 1.11, da abbinare anche alle giocate sui gol.

Spal-Chievo, domenica 16 dicembre ore 12:30

Sfida in chiave salvezza tra Spal e Chievo, in campo nel match domenicale dell’ora di pranzo. Gli emiliani sono sedicesimi con 15 punti e arrivano dall’1-1 esterno contro il Genoa, il terzo pari raccolto nelle ultime quattro partite. Più complicata la situazione del Chievo, fanalino di coda a quota 3, ma reduce da 4 pareggi di fila. Le quote offrono un vantaggio ai padroni di casa, ma preannunciano uno scontro aperto a ogni risultato: 1X a 1.25, X2 a 1.77.

Frosinone-Sassuolo, domenica 16 dicembre ore 15:00

Dopo aver perso 4-0 al San Paolo il Frosinone torna a giocare in casa, dove non ha ancora vinto in questo campionato. I ciociari sono penultimi con 8 punti, a -5 dalla zona salvezza. Il Sassuolo, nono con 21 punti e senza successi da 4 turni (3 pari e una sconfitta), è rimasto imbattuto nei due precedenti in Serie A e parte favorito anche stavolta: 1 a 3.75, X a 3.40 e 2 a 2.05.

Sampdoria-Parma, domenica 16 dicembre ore 15:00

Sampdoria e Parma, separate da un solo punto in graduatoria, si affrontano a Marassi in un scontro diretto per l’Europa League. I blucerchiati, undicesimi a quota 20, sono in serie positiva da tre giornate e vengono dal 2-2 esterno contro la Lazio. Anche gli emiliani hanno chiuso con un pareggio l’ultimo impegno casalingo con il Chievo (1-1) e sono decimi in classifica con 21 punti. I liguri hanno perso soltanto uno degli ultimi sette confronti casalinghi con il Parma (3 vittorie e 3 pari a completare) e partono con il favore dei pronostici: 1 a 1.80. X a 3.60 e 2 a 4.60, con l’1X a 1.20 e l’X2 a 2.01.

Fiorentina-Empoli, domenica 16 dicembre ore 15:00

Al Franchi va in scena un derby toscano sentito e importantissimo, soprattutto per i viola. Gli uomini di Pioli non vincono da 8 giornate (6 pareggi e 2 sconfitte), era dal 2002 che la squadra non inanellava una striscia così lunga senza successi. Opposta la situazione dell’Empoli, che con l’arrivo di Iachini ha collezionato 10 punti in 4 gare, allontanandosi dalla zona bassa della classifica. Le quote puntano sui padroni di casa, offrendo l’1 a 1.85, l’X a 3.50 e il 2 a 4.25, ma occhio anche alle doppie chance 1X e X2, rispettivamente a 1.22 e 1.94.

Cagliari-Napoli, domenica 16 dicembre ore 18:00

Il Napoli vola a Cagliari per dimenticare la sconfitta rimediata ad Anfield contro il Liverpool e costata agli azzurri l’eliminazione dalla Champions. L’obiettivo è conquistare i tre punti per continuare l’inseguimento sulla Juve capolista e tenere a distanza l’Inter, ora a -6. Per riuscirci dovrà interrompere la striscia positiva dei sardi, che hanno pareggiato tutte le ultime quattro partite in campionato. Le quote sono tutte dalla parte degli uomini di Ancelotti: 1 a 7.50, X a 4.40 e 2 a 1.45.

Roma-Genoa, domenica 16 dicembre ore 20:30

Senza vittorie da 5 impegni ufficiali, la Roma di Di Francesco cerca un successo scaccia crisi contro il Genoa, che ha battuto in tutti gli ultimi 12 incroci casalinghi in Serie A. Anche il ruolino esterno dei liguri sorride ai giallorossi: il Genoa ha vinto soltanto una delle ultime 13 trasferte di campionato, collezionando 2 pareggi e 10 sconfitte nel parziale. Roma favoritissima in quota, con l’1 offerto a 1.42, l’X a 4.60 e il 2 a 7.50.

Atalanta-Lazio, lunedì 17 dicembre ore 20:30

Nel posticipo del lunedì sera l’Atalanta, settima con 21 punti e reduce da una vittoria sul campo dell’Udinese, deve fare risultato per mantenere un piazzamento in Europa League. La Lazio, scesa al quinto posto dopo 4 pareggi consecutivi, tenterà di riconquista la quarta piazza, ora occupata dal Milan che ha un punto in più. Le agenzie di betting vedono meglio gli orobici (1 a 2.20, X a 3.50 e 2 a 3.20) ma occhio anche al Goal a 1.53, uscito in tutti gli ultimi 5 incroci disputati a Bergamo.

Bologna-Milan, martedì 18 dicembre ore 20:30

Il Bologna ha raccolto 11 punti in 15 partite, era dal 2008/09 che la squadra non partiva così male in Serie A. Nel posticipo che chiude il 16° turno di Serie A la formazione guidata da Inzaghi sfida il Milan, vittorioso in tutti gli ultimi 5 scontri di campionato con i rossoblù e favoritissimo a 1.85 (1 a 4.65 e X a 3.40).