Bologna-Milan, tutte le quote

È una sfida da non perdere quella tra Bologna e Milan, in campo martedì alle 20:30 per contendersi tre punti preziosi. Gli emiliani sono terz’ultimi e in piena lotta per la salvezza. Con un bottino di appena 11 punti in 15 partite, i rossoblù non partivano così a rilento dalla stagione 2008/09, e arrivano da due sconfitte esterne consecutive contro Sampdoria (4-1) ed Empoli (1-1). Nel match numero 2400 del Bologna in Serie A, Inzaghi dovrà invertire rotta contro la sua vecchia squadra, guidata dall’ex compagno Rino Gattuso. I rossoneri sono reduci dal k.o. per 3-1 sul campo dell’Olympiacos, che gli è costato l’eliminazione dall’Europa League. Il Milan è al momento quarto in classifica con 26 punti, ma deve proteggere il piazzamento Champions dagli assalti della Lazio, sotto di una sola lunghezza.

Bologna-Milan: i precedenti

Il Bologna ha perso tutte le 5 sfide più recenti contro il Milan in Serie A, e non è mai arrivato a 6 k.o. di fila contro i rossoneri. Il bilancio complessivo dei precedenti parla di 65 successi a 38, con 37 pareggi a completare. Gli ospiti sono imbattuti da 12 trasferte di campionato al Dall’Ara, dove non perdono dal 2-0 di marzo 2002. Entrambi gli incroci della scorsa stagione sono finiti 2-1 per il Milan (1-2 a 8.20), ma il punteggio uscito più spesso tra le due formazioni è l’1-0 in favore dei rossoneri (0-1 oggi a 6.60), finale di 15 gare, comprese tre delle ultime sette.

Bologna-Milan: quote sull’esito

Se il Milan non perde da tre turni di campionato (un pari e una vittoria), il Bologna non vince da 8 (4 pari e 4 sconfitte), dal 2-1 casalingo contro l’Udinese del 30 settembre scorso. Le lavagne dei bookmaker puntano di conseguenza sulla formazione ospite offrendo l’1 a 4.50, l’X a 3.30 e il 2 a 1.90. L’1X vale 1.90, l’X2 è a 1.20 e al termine della prima frazione si attende un confronto ancora in bilico, con l’X 1° Tempo favorito a 2.17 (1 a 4.40 e 2 a 2.48). Nelle scommesse sul risultato esatto le quote più basse sono assegnate a 1-1 (6.00) e 0-1 (6.60), seguiti da 0-2 (8.40) e 1-2 (8.40).

Bologna-Milan: quote delle scommesse sui gol

Il Milan è il club che ha segnato di più contro il Bologna in Serie A, realizzando 219 reti in 140 confronti, in media 1.6 a partita. Segnaliamo di conseguenza l’Over 1.5 della formazione ospite a 1.88. Anche se il Bologna non ha trovato la rete avversaria in 7 degli ultimi 12 incroci con i rossoneri c’è sostanziale equilibrio tra Goal e No Goal, offerti rispettivamente a 1.82 e 1.88, mentre l’Under 2.5 è favorito a 1.75 (Over 2.5 a 1.95). Tra le giocate combinate occhio all’X2 (Under 3.5) a 1.56 e 2 (Under 3.5) a 2.47.

Bologna-Milan: scommesse sui marcatori

Tra i possibili marcatori rossoblù spicca la quota di Rodrigo Palacio (3.60), che in maglia interista ha segnato ai rossoneri il gol che ha deciso il derby di dicembre 2013. Nel Milan si punta invece sulle reti di Cutrone e Higuain, che ha trovato la porta avversaria in due delle quattro partite giocate al Dall’Ara in Serie A, segnando tre gol. Le loro reti sono offerte a 2.25 e salgono a 5.00 nelle scommesse sul primo marcatore del match.