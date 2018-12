Europa League, quote per la qualificazione agli ottavi di Inter, Napoli e Lazio

Ai sedicesimi di Europa League partono favoritissime Inter e Napoli, che a giudicare dalle quote hanno già un piede agli ottavi. Più complicata la missione per la Lazio, dietro nelle preferenze dei bookmaker nella sfida contro il Siviglia. Tutte le gare di andata si giocano il 14 febbraio, mentre il ritorno è fissato al 21 febbraio. Scopriamo tutte le curiosità e i pronostici per puntare sui tre club italiani in corsa per il trofeo.

Inter Rapid Vienna: le quote del passaggio agli ottavi

Archiviata la delusione per la mancata qualificazione agli ottavi di Champions, Icardi e compagni ripartono dal Rapid Vienna, che affronteranno prima in trasferta e poi in casa. I due club si sono già incrociati in doppia sfida al primo turno di Coppa Uefa 1990/91. L’Inter in quell’occasione perse 2-1 in trasferta, per poi ribaltare 3-1 ai supplementari a San Siro, passando il turno per poi vincere quell’edizione del torneo. I nerazzurri hanno già sfidato 14 volte squadre austriache, con un bilancio di 8 successi, un pari e 5 sconfitte, ma hanno avuto la meglio in 6 degli ultimi 7 incontri, mantenendo la porta inviolata in cinque di queste partite. Il Rapid Vienna ha disputato 6 volte i sedicesimi di finale tra Europa League e Coppa Uefa, collezionando 4 qualificazioni e 2 eliminazioni, ma stavolta le quote sorridono alla squadra di Spalletti, favorita per la qualificazione a quota 1.08, contro il 6.50 degli austriaci.

Napoli-Zurigo: le quote del passaggio agli ottavi

Dopo il girone di ferro incrociato in Champions, il Napoli inizia la nuova avventura in Europa League con un sorteggio decisamente più fortunato. I partenopei sfidano per la prima volta lo Zurigo, quarto in Super League con 25 punti, con 24 lunghezze di distacco dallo Young Boys capolista. Gli azzurri hanno già incrociato 6 volte club elvetici, raccogliendo tre successi, due sconfitte e un pareggio. Meno positivo il bilancio dello Zurigo contro formazioni di Serie A, battute solo 2 volte in 10 precedenti (3 pareggi e 5 sconfitte a completare). Gli svizzeri sono alla loro prima esperienza ai sedicesimi di Europa League e non hanno mai vinto fuori casa ai sedicesimi di Coppa Uefa, raccogliendo tre pareggi e una sconfitta. I bookmaker puntano decisi sulla qualificazione del Napoli, a quota 1.03, mentre il passaggio agli ottavi dello Zurigo sale a 9.00.

Lazio-Siviglia: le quote del passaggio agli ottavi

È un inedito assoluto in Europa quello tra Lazio e Siviglia, in lotta per un posto agli ottavi di Europa League. La Lazio si è qualificata come seconda del Gruppo H dietro l’Eintracht Francoforte, gli spagnoli scendono invece dalla Champions, dove sono arrivati terzi nel girone di Juventus e Manchester United. Contro club di Liga la Lazio fin qui ha collezionato 5 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte, perdendo però le tre gare più recenti. In particolare, i biancocelesti sono stati eliminati dai sedicesimi di Coppa Uefa ed Europa League in tutte le sei gare disputate contro avversarie iberiche. Gli andalusi hanno invece affrontato formazioni italiane 10 volte, raccogliendo tre vittorie, cinque sconfitte e due pareggi. Le quote favoriscono il passaggio del turno del Siviglia, offerto a 1.60, mentre la qualificazione della Lazio paga 2.20 volte la giocata.