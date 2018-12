Serie A, tutte le quote scommesse della diciassettesima giornata

Lazio – Cagliari, sabato 22 dicembre ore 12:30

La diciassettesima giornata di Serie A inizia sabato all’ora di pranzo all’Olimpico, dove la Lazio cerca un successo che manca da 5 turni. Dopo 4 pareggi di fila e il k.o. esterno di Bergamo gli uomini di Inzaghi tornano a lottare per il quarto posto, ora occupato dal Milan a +2. Contro il Cagliari, che in trasferta non batte i biancocelesti dal campionato 2009/2010, le quote puntano su Immobile e compagni: 1 a 1.38, X a 5.00 e 2 a 8.00.

Empoli – Sampdoria, sabato 22 dicembre ore 15:00

Archiviata la sconfitta 3-1 nel derby contro i viola, che ha interrotto una striscia positiva di quattro gare (3 vittorie e un pareggio), l’Empoli affronta in casa la Sampdoria, rientrata nella corsa all’Europa League. I precedenti al Castellani sono in perfetta parità: 3 successi a testa e 5 pareggi, ma i toscani non battono i blucerchiati dalla stagione 2006/07. I bookmaker pronosticano un match a porta aperte (Goal a 1.54) e offrono un leggero vantaggio ai toscani: 1X a 1.37 e X2 a 1.62.

Genoa – Atalanta, sabato 22 dicembre ore 15:00

Dopo aver perso 3-2 sul campo della Roma il Genoa affronta a Marassi una delle squadre più in forma del campionato. L’Atalanta ha vinto 6 delle ultime 8 partite in campionato, salendo al sesto posto in classifica con 24 punti, a -3 dal quarto posto del Milan. È dal 2010 i liguri non battono la Dea a Marassi e anche stavolta partono favoriti i nerazzurri: 1 a 4.20, X a 3.50 e 2 a 1.90.

Milan – Fiorentina, sabato 22 dicembre ore 15:00

I rossoneri sfidano la Fiorentina a San Siro in uno dei match più attesi di questo turno di campionato. Higuain e compagni vogliono rifarsi dopo due pareggi a reti bianche contro Toro e Bologna, intervallati dalla rocambolesca eliminazione dall’Europa League. I viola, decimi in classifica, sono ancora senza successi esterni e devono provare a rientrare tra le prime sette. Il bilancio dei precedenti è dalla parte del Milan, di poco favorito in quota a 2.23, contro il 3.30 di X e 2.

Napoli – Spal, sabato 22 dicembre ore 15:00

Il Napoli di Ancelotti, saldo al secondo posto e in serie positiva da 9 turni in Serie A, affronta al San Paolo la Spal, reduce da tre pareggi di fila e quindicesima in graduatoria con 16 punti. Fattore campo, prestazioni e precedenti sono tutti in favore degli azzurri, avanti anche in quota a 1.20 (X a 6.75 e 2 a 14.00). Il Napoli ha messo a segno 12 gol negli ultimi 15 minuti di gioco, segnaliamo quindi il gol partenopeo nella ripresa a 1.20 (Squadra di casa segna gol nel secondo tempo: sì).

Sassuolo – Torino, sabato 22 dicembre ore 15:00

Neroverdi e granata si affrontano al Mapei Stadium per cercare punti in chiave Europa League. I padroni di casa, ottavi con 24 punti, arrivano dalla vittoria esterna di Frosinone (2-0). Il Toro, undicesimo a quota 22 punti, vuole invece cancellare la sconfitta di misura nel derby del Mole (1-0). In un confronto che si preannuncia apertissimo, consigliamo le doppie chance: 1X e X2 a 1.46.

Udinese – Frosinone, sabato 22 dicembre ore 15:00

Scontro di bassa classifica tra Udinese e Frosinone, rispettivamente al 17° e 19° posto con 13 e 8 punti. I friulani arrivano dalla sconfitta 1-0 sul campo dell’Inter, mentre il Frosinone ha perso 2-0 in casa contro il Sassuolo. La è gara fondamentale per entrambe le concorrenti e le agenzie scommettono su bianconeri: 1 a 1.75, X a 3.70 e 2 a 4.75.

Chievo – Inter, sabato 22 dicembre ore 18:00

Dopo aver raccolto appena 2 punti in 11 gare, il Chievo ne ha collezionati 5 nelle ultime 5. Complice anche la penalizzazione, la situazione dei gialloblù – ultimi a quota 4 - resta complicatissima. L’anno scorso finì 1-2 per l’Inter, favorita anche stavolta a 1.47 (1 a 8.00 e X a 4.00).

Parma – Bologna, sabato 22 dicembre ore 18:00

È derby emiliano al Tardini, dove Parma e Bologna si scontrano per la quindicesima volta in Serie A, con un bilancio di 5 successi a 3 per i padroni di casa, con 7 pareggi a completare. L’undici di D’Aversa, dodicesimo in classifica, vuole cancellare il k.o. esterno contro la Sampdoria (2-0). Il Bologna di Inzaghi arriva dal buon pareggio casalingo contro il Milan (0-0), ma ha bisogno di punti per uscire dalla zona retrocessione. Gara nel segno dell’equilibrio: 1X a 1.39 e X2 a 1.53.

Juventus – Roma, sabato 22 dicembre ore 20:30

Il big match Juventus-Roma chiude il turno prenatalizio di Serie A. I bianconeri hanno 22 punti in più dei giallorossi (46 a 24), usciti sconfitti da tutti gli ultimi 7 scontri allo Juventus Stadium. Le quote offrono un vantaggio importante ai campioni d’Italia in carica, ancora imbattuti e favoriti a 1.42 (X a 4.50 e 2 a 7.60).