Serie A, tutte le quote scommesse della diciottesima giornata

Frosinone-Milan, mercoledì 26 dicembre ore 15:00

Il Milan sfida il Frosinone in trasferta per dimenticare il k.o. dell’ultimo impegno contro la Fiorentina, che gli è costato il quarto posto in graduatoria, oggi occupato dalla Lazio. I padroni di casa arrivano invece dal pareggio esterno di Udine, che ha portato un punto prezioso in chiave salvezza. I bookmaker puntano sui rossoneri: 1 a 5.50, X a 3.75 e 2 a 1.65

Atalanta-Juventus, mercoledì 26 dicembre ore 15:00

Dopo la sconfitta 3-1 rimediata sul campo del Genoa, i nerazzurri di Gasperini affrontano in casa la Juventus campione d’inverno, che è anche la squadra contro cui hanno perso più gare in Serie A (64). Anche stavolta i pronostici sono tutti dalla parte dei bianconeri: 1X a 2.09 e X2 a 1.17.

Bologna-Lazio, mercoledì 26 dicembre ore 15:00

Primo incrocio da allenatori in Serie A tra i fratelli Inzaghi, che si affrontano al Dall’Ara in un match importantissimo per entrambi. La Lazio deve proteggere il quarto posto appena ritrovato dagli assalti di Milan e Sampdoria, il Bologna ha invece bisogno di punti per uscire dalla zona retrocessione. I pronostici danno fiducia ai biancocelesti, imbattuti da 10 incroci di campionato contro i rossoblù: 1 a 4.75, X a 3.75 e 2 a 1.75.

Cagliari-Genoa, mercoledì 26 dicembre ore 15:00

In casa dell’Atalanta il Genoa ha trovato un successo che mancava da 10 turni ed è chiamato a confermarsi sul campo del Cagliari, reduce da due k.o. di fila contro Napoli e Lazio. I liguri hanno vinto quattro delle ultime cinque sfide di Serie A contro i sardi, che però stavolta sono avanti nei pronostici: 1X a 1.30 e X2 a 1.64.

Fiorentina-Parma, mercoledì 26 dicembre ore 15:00

Superando di misura il Milan a San Siro la Fiorentina ha trovato la prima vittoria esterna della stagione ed è tornata a vincere per due turni consecutivi, cosa che non le succedeva dalle prime due giornate. Contro il Parma, che negli ultimi due turni ha alternato una sconfitta a un pareggio, le quote sorridono ai toscani: 1 a 1.62, X a 4.00 e 2 a 5.50.

Sampdoria-Chievo, mercoledì 26 dicembre ore 15:00

È un ottimo momento per i blucerchiati che, grazie a una striscia positiva di 5 gare (3 vittorie e 2 pareggi) sono saliti al sesto posto con 26 punti, a -2 dalla quarta posizione valida per la Champions. Per continuare a fare punti Quagliarella e compagni dovranno battere il Chievo fanalino di coda, che in casa contro l’Inter ha raccolto il sesto pareggio consecutivo (1-1). Le quote sono a favore dei padroni di casa: 1 a 1.75, X a 3.60 e 2 a 5.00.

Roma-Sassuolo, mercoledì 26 dicembre ore 18:00

Eusebio Di Francesco affronta la sua vecchia squadra in un match delicatissimo per il suo futuro al comando della Roma, decima in graduatoria e reduce dal k.o. sul campo della Juventus. I precedenti sono dalla parte dei giallorossi, che con un bottino di 6 vittorie e 4 pareggi sono imbattuti contro i neroverdi in Serie A e partono favoriti anche stavolta: 1 a 1.62, X a 4.00 e 2 a 5.50.

Spal-Udinese, mercoledì 26 dicembre ore 18:00

Spal e Udinese, che con 14 e 16 punti occupano gli ultimi due posti validi per la salvezza, si sfidano allo Stadio Friuli alle 18 in un match che si preannuncia equilibrato: 1X a 1.35 e X2 a 1.57.

Torino-Empoli, mercoledì 26 dicembre ore 18:00

Reduce dall’1-1 sul capo del Sassuolo, il Toro di Mazzarri ospita l’Empoli, che dopo una serie positiva di 4 giornate (3 vittorie e un pari) ha perso le ultime due partite contro Fiorentina (3-1) e Sampdoria (4-2). In quota partono favoriti i granata, con l’1 avanti a 1.75 contro il 3.75 e i 4.75 di X e 2.

Inter-Napoli, mercoledì 26 dicembre ore 20:30

I nerazzurri, che hanno vinto solo una delle ultime 4 gare di campionato, affrontano il Napoli a San Siro nel big match che chiude il 18° turno di Serie A. I confronti più recenti sorridono agli ospiti, usciti sconfitti soltanto in una delle ultime 11 sfide contro l’Inter, con un bilancio di 5 vittorie e 5 pareggi. I bookmaker preannunciano un confronto apertissimo: 1X a 1.47 e X2 a 1.50.