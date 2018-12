Milan-Spal, tutte le quote

È una sfida delicata quella tra Milan e Spal, in campo a San Siro nel posticipo serale della diciannovesima giornata di Serie A. I rossoneri, senza successi da 4 partite in campionato, sono chiamati a vincere per scacciare la crisi. Il Milan non vince e non segna dal 2 dicembre, dal 2-1 contro il Parma. Gli uomini di Gattuso, sesti con 28 punti, arrivano dal deludente pareggio a reti bianche di Frosinone e devono invertire rotta per riguadagnare il quarto posto in classifica, oggi occupato dalla Lazio che ha tre punti in più. Gli emiliani, quindicesimi in graduatoria a quota 17, sono reduci dal pari casalingo contro l’Udinese (0-0) e hanno bisogno di punti per tenersi a distanza dalla zona retrocessione.

Milan-Spal: i precedenti

Il bilancio dei precedenti tra le due squadre parla di 21 vittorie rossonere, 12 pareggi e un solo successo ferrarese. L’unica vittoria della Spal contro i rossoneri risale al giugno 1957 ed è arrivata proprio in trasferta (0-1 con rete di Di Giacomo). Il Milan ha vinto entrambi gli incroci della scorsa stagione, segnando 6 reti e restando a porta chiusa: 2-0 all’andata in casa e 0-4 a Ferrara.

Milan-Spal: quote sull’esito

I rossoneri hanno vinto soltanto una delle ultime quattro partite casalinghe in campionato. La Spal, dal canto suo, non vince da 9 turni e ha ottenuto i tre punti soltanto in una delle 8 trasferte più recenti. Nella sfida tra due squadre in difficoltà i bookmaker scommettono sul riscatto milanista, offrendo l’1 a 1.50, contro il 4.25 della X e il 6.75 del 2. La doppia chance interna 1X è data a 1.10, l’X2 a 2.60 e al termine della prima frazione di gioco si punta sul vantaggio degli uomini di Gattuso (1 1° Tempo a 1.98). Nelle giocate sul risultato esatto la quota più bassa è assegnata all’1-0 (6.20), seguito dal 2-0 (6.40).

Milan-Spal: quote delle scommesse sui gol

Il Milan è rimasto a secco di gol in tutte le ultime quattro gare di Serie A, collezionando tre pareggi a reti bianche e una sconfitta (1-0 contro la Fiorentina). Contro la Spal, che non segna da tre giornate, le lavagne dei bookmaker preannunciano un confronto tattico, favorendo l’Under 2.5 a 1.80 (Over 2.5 a 1.90) e il No Goal a 1.76 (Goal a 1.95). La prima marcatura più attesa è quella milanista a 1.41 e un successo a porta chiusa degli uomini di Gattuso paga 2.24 volte la giocata (Casa: Vincente a 0). Tra le scommesse combo segnaliamo in particolare l’1X (No Goal) a 1.96 e il 2 (Under 3.5) a 2.08.

Milan-Spal: quote dei marcatori

L’osservato speciale nel Milan è Gonzalo Higuain, a secco di gol da 60 giorni. La rete del Pipita è data a 2.10 nel corso dei 90’, a 5.00 come primo marcatore e sale a quota 12.00 e 7.50 nelle super coppie abbinate agli assist di Calhanoglu e Suso. Occhio però anche alla possibile rete di Patrick Cutrone (2.50 e 6.00), che nell’unica presenza contro Spal, lo scorso febbraio, ha messo a segno la sua prima doppietta in Serie A. Tra gli ospiti segnaliamo infine le quote di Petagna (4.50 e 12.00) e dell’ex rossonero Alberto Paloschi (4.50 e 12.00).