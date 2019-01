Sampdoria-Milan, le quote degli ottavi di Coppa Italia

È tutto pronto per Sampdoria-Milan, il match di sabato alle 18:00 che vedrà le due squadre contendersi un posto ai quarti di Coppa Italia. Per i rossoneri, battuti nell’ultima finale dalla Juventus, prossima avversaria in Supercoppa, si tratta dell’esordio stagionale nel torneo. La squadra di Giampaolo si è invece qualificata eliminando prima la Viterbese (1-0) e poi la Spal (2-1). Il Milan, che ha già vinto 5 volte la Coppa Italia e collezionato 9 secondi posti, è quinto in classifica di Serie A e ha chiuso l’anno vincendo 2-1 a San Siro contro la Spal, ritrovando un successo che mancava da 5 impegni ufficiali (2 sconfitte e 3 pareggi nel parziale). I liguri, detentori di 4 titoli nella competizione, sono settimi in campionato e in un ottimo momento di forma. Dopo essere rimasti imbattuti per 6 turni di fila, raccogliendo 4 successi e 2 pareggi, i blucerchiati si sono arresi nell’ultima partita dell’anno sul campo della Juventus capolista, perdendo 2-1.

Sampdoria-Milan: i precedenti

Le due squadre si sono già affrontate 6 volte in Coppa Italia e il bilancio è dalla parte del Milan. Le uniche due vittorie della Samp risalgono alla doppia finale del 1985, quando i liguri si aggiudicarono il trofeo con un punteggio aggregato di 3-1 (1-0 e 2-1). Il Milan ha avuto la meglio nelle altre 3 sfide, inclusa l’ultima agli ottavi 2015/2016 (2-0 con reti di Niang e Bacca). A vantaggio dei rossoneri è anche lo scontro più recente in campionato (3-2 a San Siro lo scorso 28 ottobre).

Sampdoria-Milan: quote sull’esito

Le quote offerte dai bookmaker prospettano uno scontro aperto a ogni esito: 1 a 2.75, X a 3.25 e 2 a 2.50. Interessanti anche le doppie chance interna ed esterna 1X e X2 fissate a 1.48 e 1.41, da abbinare eventualmente alle giocate sui gol. Al termine della prima frazione di gioco si attende un confronto ancora in bilico, con la X 1° Tempo favorita a 2.19. Sul fronte del risultato esatto la quota più bassa è assegnata al pareggio 1-1 (6.00), seguito da 0-1 (8.60), 1-0 (9.30) e 1-2 (9.50), mentre il 2-2 sale a 13.25.

Sampdoria-Milan: quote delle scommesse sui gol

Le agenzie di betting preannunciano un confronto a porte aperte, favorendo il Goal a 1.66 contro il 2.10 del No Goal. C’è invece sostanziale parità tra le opzioni Under e Over 2.5, entrambe a quota 1.85. La prima rete più attesa è quella rossonera a 1.98 (2.08 per il primo gol doriano) e il tempo in cui si attendono più marcature è il secondo (Tempo con più gol: 2 a 2.11). Tra le giocate combinate segnaliamo in particolare l’X2 (Goal) a 2.36 e l’X2 (Over 1.5) a 1.85.

Sampdoria-Milan: quote dei marcatori

Lo scontro più atteso in marcatura è quello tra Quagliarella e Higuain, che stanno vivendo due opposti momenti di forma. Il capitano blucerchiato, autore di 12 gol e 5 assist nella prima metà del campionato, ha trovato la porta avversaria in tutte le ultime 9 partite di Serie A e la sua rete agli ottavi di Coppa Italia è data a 2.75 (6.50 come primo marcatore). È invece a quota 6 reti in campionato Gonzalo Higuain, che si è sbloccato segnando il gol vittoria contro la Spal dopo essere rimasto a secco per 9 giornate. Il gol del Pipita, a segno contro la Samp nel match di Serie A dello scorso ottobre, è dato a 2.60 (6.50 per il primo gol della gara).