Tottenham-Manchester United, tutte le quote

È tutto pronto per Tottenham-Manchester United, il match più atteso di questa giornata di Premier League. Gli Spurs, terzi in classifica con 48 punti, arrivano dal successo sul Chelsea in Coppa di Lega (1-0) e hanno vinto 6 delle ultime 7 partite di campionato, con l’unica eccezione dello scivolone casalingo contro il Wolverhampton (1-3). Dopo un avvio lento i Red Devils sono invece in ripresa e hanno guadagnato i tre punti in tutte le ultime 4 gare di Premier, battendo nell’ultimo impegno il Newcastle in trasferta. Pogba e compagni sono ora sesti a quota 38, a -3 dal quinto posto dell’Arsenal e a -6 dalla quarta piazza valida per la qualificazione alla prossima Champions.

Tottenham-Manchester United: gli ultimi precedenti

Le due squadre si sono già affrontate 53 volte in Premier League e il bilancio è nettamente dalla parte dello United, vittorioso in 33 occasioni (11 pari e 9 sconfitte a completare). Gli incroci più recenti sorridono però agli Spurs, vittoriosi in entrambi gli ultimi due match di campionato contro i Red Devils: 2-0 in casa la passata stagione e 3-0 all’Old Trafford il 27 agosto scorso, grazie al gol di Kane e alla doppietta siglata da Lucas Moura. Se dovesse ottenere i tre punti, il Tottenham diventerebbe la prima squadra dopo l’Everton nel 1987 a vincere 4 sfide casalinghe di fila contro lo United.

Tottenham-Manchester United: quote sull’esito

Le quote preannunciano un confronto aperto ma offrono un vantaggio agli uomini di Pochettino, fissando l’1 a 2.00 (X a 3.60 e 2 a 3.65). La doppia chance interna 1X paga 1.28, l’X2 sale a 1.81 e al termine della prima frazione di gara l’esito più atteso è l’X 1° Tempo a 2.41 (1 a 2.49 e 2 a 3.65). Nelle giocate sul risultato esatto le agenzie puntano sull’1-1 a 6.70, seguito da 2-1 (8.50), 1-0 (10.25) e 2-2 (11.00).

Tottenham-Manchester United: quote delle scommesse sui gol

Anche se gli ultimi tre scontri di campionato tra Spurs e Red Devils sono finiti con una delle due reti sempre inviolata, le lavagne dei bookmaker lasciano presagire un match a porte aperte e spettacolare, favorendo il Goal a 1.47 (No Goal a 2.50) e l’Over 2.5 a 1.57 (Under 2.5 a 2.27). La prima marcatura più attesa è quella del Tottenham a 1.73, mentre il gol iniziale dei Red Devils è dato a 2.30. Tra le giocate combinate segnaliamo in particolare l’1X (Goal) e l’1X (Over 2.5), offerti rispettivamente a 1.94 e 1.83.

Tottenham-Manchester United: quote dei marcatori

Nel Tottenham i riflettori sono puntati su Harry Kane che, dopo aver deciso la gara d’andata, potrebbero diventare il terzo giocatore a segnare ai Red Devils in entrambe le gare della stessa Premier League. La rete di Kane, secondo in classifica marcatori con 14 gol all’attivo, è data 1.90 mentre quella di Eriksen sale a 3.60. Tra gli ospiti segnaliamo invece e quote di Pogba (3.60), Martial (3.25) e Rashford (3.25).