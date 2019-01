Torino-Fiorentina, le quote degli ottavi di Coppa Italia

Le formazioni allenate da Mazzarri e Pioli si sfidano domenica alle 15:00 in uno dei confronti più equilibrati degli ottavi di Coppa Italia. Il Toro vinto 5 volte la Coppa, mentre la Fiorentina ne ha in bacheca 6. Entrambe le squadre puntano a un posto in Europa League, un obiettivo che può arrivare anche grazie alla coppa nazionale. I padroni di casa sono noni nella classifica di Serie A con 27 punti e hanno iniziato il percorso nella competizione già da due turni, eliminando prima il Cosenza (4-0) e poi il Sudtirol (2-0). Per i toscani, decimi in campionato a una lunghezza dal Toro (26), si tratta invece dell’esordio stagionale nel torneo.

Torino-Fiorentina: i precedenti

I due club si sono già sfidati 10 volte in Coppa Italia e la Viola guida il bilancio con 4 successi a 2 (4 i pareggi). Il Toro ha però avuto la meglio nell’ultimo confronto nel torneo, agli ottavi dell’edizione 2008/09, passando 1-0 al Franchi grazie a una rete di Rolando Bianchi. È invece finita in parità la gara di campionato più recente: 1-1 a Torino con gol di Benassi e autorete di Lafont.

Torino-Fiorentina: quote sull’esito

Le quote offerte dai bookmaker preannunciano un confronto apertissimo, offrendo comunque un vantaggio ai padroni di casa: 1 a 2.40, X a 3.30 e 2 a 2.90. La giocata sul passaggio del turno granata vale 1.72, e quella sui toscani sale a 1.95. In un match sulla carta equilibrato risultano particolarmente intriganti le doppie chance 1X e X2, a 1.38 e 1.54, da abbinare anche alle scommesse sui gol, oltre alla X 1° Tempo, favorita a 2.14. Limitando l’analisi alla Serie a, il risultato più frequente fra Torino e Fiorentina è il pareggio per 1-1, finale di 18 precedenti, uscito anche nell’ultimo incrocio in Piemonte e favorito a quota 6.00. Sul fronte dei punteggi seguono a breve distanza 1-0 (7.40), 0-1 (8-50) e 0-0 (9.00).

Torino-Fiorentina: quote delle scommesse sui gol

Entrambe le squadre hanno trovato la porta avversaria negli ultimi 5 confronti in campionato giocati in casa granata e anche stavolta i pronostici puntano sul Goal, avanti a 1.78 contro l’1.93 del No Goal. Nelle giocate sul numero di reti prevale invece l’opzione Under 2.5 a 1.72 (Over 2.5 a 2.00). La prima marcatura più quotata è quella di Belotti e compagni a 1.92, appena più alta quella viola a 2.19 e il tempo in cui sono attese più reti è il secondo (Tempo con più gol: 1 a 2.92, X a 3.35 e 2 a 2.14). Tra le scommesse combinate segnaliamo in particolare le doppie chance abbinate al Goal: 1X (Goal) a 2.48 e X2 (Goal) a 2.68.

Torino-Fiorentina: quote dei marcatori

Tra giocatori granata il favorito in marcatura è Andrea Belotti a 2.40, che ha già segnato 4 volte contro la Viola in Serie A, ma occhio anche alla quota di Iago Falque (3.00). Nella Fiorentina spiccano invece Chiesa (3.60) e Simeone (3.00) autore di due gol in cinque precedenti contro il Toro.