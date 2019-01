Cagliari-Atalanta, le quote degli ottavi di Coppa Italia

È tutto pronto alla Sardegna Arena, dove oggi alle 17:30 il Cagliari ospita l’Atalanta nello scontro a eliminazione diretta degli ottavi di Coppa Italia. Per gli isolani, tredicesimi in classifica di Serie A con 20 punti, si tratta del terzo impegno in questa edizione del trofeo. La squadra allenata da Maran si è infatti qualificata eliminando nei turni precedenti prima il Palermo (2-1 in casa), poi il Chievo (2-1 in trasferta). Gli orobici, ottavi con 28 punti, sono invece al debutto stagionale nella coppa nazionale e lottano per un posto in Europa League, un motivo in più per arrivare in fondo alla competizione. La squadra vincitrice affronterà ai quarti la Juventus, che sabato ha eliminato il Bologna e ha vinto tutte le ultime quattro edizioni del torneo.

Cagliari-Atalanta: i precedenti

Le due formazioni si sono già sfidate in Coppa Italia, giocando 4 match e dividendosi due successi casalinghi a testa. Il primo precedente risale alla stagione 1994/95, quando i rossoblù passarono i sedicesimi di finale grazie al gol fuoricasa (1-0 a Cagliari e 2-1 a Bergamo). Nei quarti dell’edizione successiva, dopo aver nuovamente perso 1-0 in Sardegna, l’Atalanta si è qualificata vincendo 4-2 il ritorno in casa. Equilibrato anche il bilancio degli scontri in Serie A: 19 vittorie sarde, 18 atalantine e 12 pareggi. La Dea ha però perso tutti i tre incroci più recenti, incluso quello dello scorso settembre in casa (0-1 per il Cagliari con rete di Barella).

Cagliari-Atalanta: quote sull’esito

A giudicare dalle quote, l’Atalanta ha ottime possibilità di ribaltare il trend negativo contro i rossoblù, ritrovando un successo che in Sardegna manca dal 14 settembre 2014 (1-2). I bookmaker puntano sul successo della Dea, fissando il 2 a 1.85, la X a 3.85 e l’1 a 3.90. Il vantaggio degli ospiti cresce nelle giocate sul passaggio del turno: 1 a 2.30 e 2 a 1.50. La doppia chance interna 1X paga 1.93 volte la giocata, l’X2 scende a 1.24 e i punteggi finali più attesi sono 1-1 (7.20), 1-2 (8.20) e 0-1 (8.70). L’1-0 dei sardi, uscito in entrambi gli ultimi due match è invece dato a 13.75.

Cagliari-Atalanta: quote delle scommesse sui gol

La media gol degli scontri di Serie A tra cagliaritani e orobici è di 2.38 a gara, ma stavolta le agenzie di betting scommettono su un confronto con almeno tre marcature, favorendo l’Over 2.5 a 2.65 (Under 2.5 a 2.10). Con 39 reti all’attivo nel girone di andata, l’Atalanta vanta il miglior attacco della Serie A, un dato che rende appetibile l’Over 1.5 nerazzurro a 1.62 (Ospite: Over 1.5). Tra le giocate combinate segnaliamo le doppie chance esterne abbinate a Over e Goal: X2 (Over 1.5) a 1.48 e X2 (Goal) a 2.02.

Cagliari-Atalanta: quote dei marcatori

Tra i padroni di casa le quote più interessanti sono quelle di Joao Pedro (3.25) e Leonardo Pavoletti (2.90) a segno quattro volte in nove sfide contro l’Atalanta in Serie A. Sale invece a 5.50 il gol di Barella, unico marcatore dell’ultimo confronto tra le squadre. Nell’Atalanta i riflettori sono invece puntati su Ilicic e Gomez (2.60), ma soprattutto su Zapata (2.60), che ha realizzato nove reti in Serie A da inizio dicembre ad oggi, più di qualsiasi altro giocatore in questo periodo.