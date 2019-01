Roma-Entella, le quote degli ottavi di Coppa Italia

La gara casalinga contro l’Entella è un’occasione preziosa per i giallorossi, che possono aprire il nuovo anno con un successo e archiviare un girone d’andata deludente. Sesta in classifica con 30 punti la Roma è al suo esordio stagionale in Coppa Italia, trofeo che ha già conquistato 9 volte nella sua storia, l’ultima nel 2007/08. Dall’altra parte troviamo la Virtus Entella, giunta allo storico traguardo degli ottavi di finale superando Robur Siena (3-0), Salernitana (2-0) e Genoa ai rigori. Il club ligure, retrocesso la scorsa stagione dal campionato cadetto, milita in Serie C, dove è quinto in graduatoria con 31 punti, a -5 dalla vetta occupata da Pro Vercelli e Piacenza, rispetto alle quali ha giocato 3 partite in meno. La squadra vincente affronterà ai quarti la Fiorentina, già qualificata grazie al successo ottenuto sabato sul campo del Torino (2-0).

Roma-Entella: i precedenti

Quello tra la Roma e la squadra di Chiavari è un inedito assoluto nel calcio italiano. I liguri hanno infatti incrociato nella loro storia soltanto 8 club dell’attuale Serie A: Bologna, Cagliari, Chievo, Empoli, Frosinone, Genoa, Parma e Spal. La Roma vanta invece un precedente per niente positivo contro una formazione ligure agli ottavi di Coppa Italia: l’eliminazione nel dicembre 2015 per mano dello Spezia (2-4 ai rigori, proprio allo stadio Olimpico).

Roma-Entella: quote sull’esito

Fattore campo, valori e tecnici ed esperienza sono nettamente dalla parte dei giallorossi, favoritissimi sulle lavagne dei bookmaker: 1 a 1.13, X a 9.00 e 2 a 17.00. Per alzare la quota della vittoria romanista segnaliamo l’1/1 nel parziale/finale a 1.41 e le giocate con uno o due gol di handicap a 1.32 e 1.87, in cassa se i padroni di casa passano con almeno 2 o 3 reti di scarto. Sul fronte del risultato esatto gli scommettitori puntano su 3-0 (a 6.30) e 2-0 (6.50), ma occhio anche all’opzione “altro” a 3.85.

Roma-Entella: quote delle scommesse sui gol

Il divario tecnico tra le avversarie lascia presagire un confronto spettacolare e ricco di gol, nel segno dell’Over 2.5 a 1.32 e dell’Over 3.5 a 1.85. Le agenzie puntano comunque su una prestazione a porta chiusa da parte dei giallorossi (No Goal a 1.63), che hanno mantenuto la loro rete inviolata nell’ultimo match contro il Parma, dopo aver sempre incassato gol nei precedenti 12 impegni ufficiali. L’Over 2.5 degli uomini di Di Francesco paga 1.51 volte la giocata e la vittoria interna a porta chiusa sale a 1.66 (Casa: vincente a 0), mentre tra le scommesse combinate spiccano l’1 (Over 3.5) a 1.93 e l’1 (No Goal) a 1.66.

Roma-Entella: quote dei marcatori

Tra i marcatori le quote da non perdere sono quelle di Under (2.30), Pastore (3.60), Kluivert (2.30) Schick (1.90). Tra gli ospiti si può invece fare un tentativo sugli attaccanti Mota Carvalho e Caturano, entrambi a quota 3.60.