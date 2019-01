Serie A, tutte le quote scommesse della 20^ giornata

Roma-Torino, sabato 19 gennaio ore 15:00

Dopo aver vinto gli ultimi due impegni di campionato, la Roma vuole iniziare bene anche il nuovo anno, andando all’inseguimento del quarto posto, distante appena due punti. L’avversario da battere è il Toro, che vorrà cancellare la delusione per l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Fiorentina. Le quote sorridono agli uomini di Di Francesco: 1 a 1.65, X a 3.90 e 2 a 5.25.

Udinese-Parma, sabato 19 gennaio ore 18.00

Grazie a tre risultati utili consecutivi (2 pari e una vittoria), l’Udinese si è portata a +5 dalla zona retrocessione, ma non può dirsi ancora tranquilla. Contro il Parma, dodicesimo con 25 punti e protagonista di un ottimo girone di andata, le quote preannunciano un confronto equilibrato, offrendo comunque un vantaggio ai friulani: 1X a 1.24 e X2 a 1.80.

Inter-Sassuolo, sabato 19 gennaio ore 20:30

Con il Napoli impegnato nel big match contro la Lazio, i nerazzurri non possono fallire l’occasione di accorciare le distanze dai partenopei, ora a +5. Il Sassuolo, ha perso tutti gli ultimi tre impegni ufficiali, incassando ben 6 reti in casa dall’Atalanta nell’ultimo match di campionato. I pronostici sono tutti dalla parte dei padroni di casa: 1 a 1.40, X a 4.70 e 2 a 8.00.

Frosinone-Atalanta, domenica 20 gennaio ore 12:30

Nella gara che apre la domenica di Serie A il Frosinone cerca punti salvezza contro l’Atalanta, ottava a quota 28 e a caccia di un posto in Europa League. In uno scontro importante per entrambe le contendenti le agenzie di betting scommettono sull’Atalanta, rimasta imbattuta nei tre precedenti in Serie A contro i ciociari (2 vittorie e un pari), senza incassare neanche un gol: 2 a 1.43 (1 a 7.00 e X a 4.75).

Fiorentina-Sampdoria, domenica 20 gennaio ore 15:00

Viola e blucerchiati, in corsa per l’Europa, si sfidano al Franchi in uno dei match più attesi del weekend. I toscani, decimi con 26 punti, arrivano all’appuntamento dopo aver centrato l’obiettivo dei quarti di Coppa Italia, superando il Toro in trasferta (0-2). I liguri, settimi a quota 29, vogliono invece dimenticare le due sconfitte di campionato e Coppa contro Juventus e Milan. Le lavagne dei bookmaker vedono meglio la squadra di Pioli: 1 a 1.80, X a 3.65 e 2 a 4.50.

Spal-Bologna, domenica 20 gennaio ore 15:00

Derby emiliano in chiave salvezza tra Spal e Bologna, rispettivamente al sedicesimo e diciottesimo posto in graduatoria. La Spal non vince da 10 turni, ma la situazione del Bologna è ancora più delicata: il club allenato da Inzaghi ha infatti mancato l’appuntamento con i tre punti in tutte le ultime 12 gare di campionato. La sfida si prospetta aperta ma agli estensi, forti del fattore campo e vittoriosi 1-0 all’andata, è offerta qualche chance in più: 1X a .134 e X2 a 1.54.

Cagliari-Empoli, domenica 20 gennaio ore 18:00

L’Empoli vola alla Sardegna Arena per interrompere una serie di 4 k.o. consecutivi, che ha precipitato la squadra di Iachini al diciassettesimo posto, l’ultimo utile per restare in Serie A. Il bilancio dei precedenti è in equilibrio quasi perfetto (5 vittorie sarde, 6 toscane e 2 pareggi). Gli isolani hanno tuttavia perso soltanto una gara casalinga su 9 in questo campionato, garantendosi un vantaggio in quota: 1X a 1.29 e X2 a 1.77.

Napoli-Lazio, domenica 20 gennaio ore 20:30

Le formazioni allenate da Ancelotti e Simone Inzaghi si affrontano domenica sera al San Paolo nel match di cartello del 20° turno di campionato. Entrambe le squadre hanno motivazioni forti. Il Napoli vuole blindare il secondo posto e restare in scia della Juventus capolista, ora sopra di 9 punti. I biancocelesti devono invece difendere la quarta piazza dagli assalti di Milan e Roma. I partenopei hanno vinto tutti gli ultimi tre incroci in Serie A e partono favoriti anche stavolta: 1 a 1.35, X a 3.60 e 2 a 4.30.

Genoa-Milan, lunedì 21 gennaio ore 18:00

Archiviata la sconfitta in Supercoppa Italiana, tornano a lottare per un posto in Champions sfidando il Genoa al Ferraris. I rossoblù di Prandelli sono quattordicesimi con 20 punti e in casa non perdono da 4 turni (3 pari e una vittoria nel parziale). I bookmaker prevedono uno scontro dall’esito incerto, ma vedono meglio la formazione ospite: 2 a 2.20 (1 a 3.45 e X a 3.20).

Juventus-Chievo, lunedì 21 gennaio ore 20:30

Dopo aver messo in bacheca il primo trofeo stagionale, conquistando l’ottava Supercoppa Italiana, i bianconeri tornano a pensare al campionato e sfidano in casa il Chievo fanalino di coda. I veneti hanno vinto soltanto una partita casalinga delle 31 disputate in Serie A contro la Juventus (23 sconfitte e 7 pareggi). Le quote sono nettamente sbilanciate verso la capolista, favoritissima a 1.10 (X a 9.50 e 2 a 24.00).