Serie A, tutte le quote scommesse della 22^ giornata

Empoli-Chievo, sabato 2 febbraio, ore 15.00

Ultimo con 8 punti e senza più nulla da perdere, il Chievo tenta il tutto per tutto in casa dell’Empoli, che torna a giocare al Castellani dopo aver perso 3-1 nel posticipo di lunedì contro il Genoa. I toscani hanno vinto 3 dei 7 precedenti casalinghi contro i veneti e partono favoriti anche stavolta: 1X a 1.24 e X2 a 1.89.

Napoli-Sampdoria, sabato 2 febbraio ore 18:00

Archiviato il doppio impegno a San Siro, culminato con l’eliminazione ai quarti di Coppa Italia, il Napoli sfida in casa la Sampdoria dell’ex Fabio Quagliarella. I liguri hanno vinto 3-0 l’andata a Marassi e non conquistano 6 punti stagionali contro i partenopei dal 1997/98. I pronostici sono dalla parte degli uomini di Ancelotti: 1 a 1.36, X a 4.80 e 2 a 9.00.

Juventus-Parma, sabato 2 febbraio ore 20:30

Gioca in casa anche l’altra grande delusa di questo turno di Coppa Italia, la Juventus capolista, surclassata 3-0 dall’Atalanta e fuori dalla competizione. I bianconeri cercheranno riscatto contro il Parma, che nell’ultimo turno ha perso 2-3 il derby emiliano contro la Spal, sprecando il doppio vantaggio iniziale. I bookmaker puntano tutto sulla squadra di Allegri, che allo Stadium ha vinto tutte le quattro gare interne disputate contro i ducali in Serie A: 1 a 1.16, X a 7.25 e 2 a 19.00.

Spal-Torino, domenica 3 febbraio, ore 12.30

Spal e Torino si affrontano a Ferrara nell’anticipo dell’ora di pranzo. La Spal non ha vinto nessuna delle ultime 8 partite giocate davanti al proprio pubblico, pareggiando tutte le 5 più recenti. I granata cercano invece un successo esterno che manca da 6 turni (4 pareggi e una sconfitta 3-2 nell’ultimo match contro la Roma). Le quote danno fiducia agli ospiti, fissando l’X2 a 1.29 e l’1X a 1.66.

Genoa-Sassuolo, domenica 3 febbraio, ore 15:00

Vincendo sul campo dell’Empoli i grifoni si sono portati al tredicesimo posto con 23 punti +9 dalla zona retrocessione. Contro il Sassuolo, undicesimo a quota 29, gli scommettitori puntano sull’equilibrio: 1 a 2.50, X a 3.15 e 2 a 3.00. Nel match di andata al Mapei Stadium si sono visti ben 8 gol, gli stessi realizzati nelle precedenti sei sfide in Serie A tra i due club. Assisteremo a molte reti anche stavolta? Non è detto, almeno secondo i bookmaker, che offrono l’Under 2.5 a 1.72, mentre l’Over 2.5 sale a 2.00.

Udinese-Fiorentina, domenica 3 febbraio, ore 15:00

Dopo aver surclassato la Roma in Coppa Italia, conquistando un posto in semifinale, la Viola cerca il quinto successo consecutivo contro l’Udinese, l’avversario contro cui vanta la più lunga striscia vincente nell’attuale Serie A. I friulani arrivano da due k.o. di fila in campionato e hanno raccolto fin qui 18 punti, segnando la loro peggiore partenza dopo il 1989/90, quando collezionarono 17 punti in 21 giornate per poi retrocedere. Precedenti e stato di forma sono dalla parte dell’undici di Pioli: 1 a 3.50, X a 3.30 e 2 a 2.15.

Inter-Bologna, domenica 3 febbraio, ore 18.00

Sinisa Mihajlovic torna in Serie A e sulla panchina del Bologna, dove ha esordito da allenatore nel 2008/09, con un bilancio complessivo di quattro successi, otto pareggi e nove sconfitte. L’Inter ha raccolto un solo punto nelle ultime due partite, ma è imbattuta da 9 incroci contro il club emiliano e parte nettamente avanti in quota: 1 a 1.25 (X a 5.70 e 2 a 12.00).

Roma-Milan domenica 3 febbraio, ore 20:30

Roma e Milan, separati da un punto in classifica e in lotta per il quarto posto, si sfidano domenica sera nel big match di giornata. I giallorossi hanno una doppia missione: far dimenticare la figuraccia di Coppa Italia sul campo della Fiorentina (7-1) e vendicare gli ultimi due incroci di campionato, entrambi vinti dai rossoneri. I due club non pareggiano in campionato da gennaio 2016, occhio quindi alle doppie chance 1X a 1.35 e X2 a 1.64.

Frosinone-Lazio, lunedì 4 febbraio, ore 19:00

Gli uomini di Inzaghi cercano sul campo del Frosinone una vittoria che manca da 3 turni. Reduci dal prezioso successo esterno a Bologna (0-3), i ciociari puntano invece a guadagnare altri punti salvezza. I pronostici sono sbilanciati verso gli ospiti, imbattuti nei tre precedenti e avanti di 19 lunghezze in classifica: 2 a 1.44 (1 a 7.25 e X a 4.50).

Cagliari-Atalanta, lunedì 4 febbraio, ore 21:00

Dopo aver guadagnato la semifinale di Coppa Italia, battendo 3-0 i campioni in carca della Juventus, l’Atalanta vola a Cagliari per allungare la sua striscia positiva di 6 partite in tutte le competizioni (4 vittorie e 2 pareggi). Gli ultimi incroci sono sorridono ai sardi, vittoriosi in 4 delle 5 partite più recenti contro la Dea, restando tre volte a porta chiusa. L’eccezionale stato di forma degli uomini di Gasperini porta tuttavia le quote dalla parte dei nerazzurri di Bergamo: 2 a 1.66 (1 a 4.95 e 2 a 4.05)