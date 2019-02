Juventus-Parma, tutte le quote

Tre giorni dopo la brutta sconfitta rimediata sul campo dell’Atalanta (3-0), e costata l’uscita dalla Coppa Italia, la Juventus torna in campo affrontando il Parma in campionato. I bianconeri, ancora imbattuti in Serie A e saldamente in testa alla classifica con 11 punti di vantaggio sul Napoli, sono chiamati a una prova di forza dopo due gare in cui non hanno convinto. Anche nell’ultima sfida di campionato contro la Lazio la Vecchia Signora ha sofferto, riuscendo comunque a ribaltare lo svantaggio e a portare a casa i tre punti (2-1 con reti di Cancelo e Ronaldo). Il Parma, dodicesimo in graduatoria con 28 punti, arriva dal deludente derby emiliano contro la Spal, perso 2-3 al Tardini nonostante il doppio vantaggio iniziale.

Juventus-Parma: i precedenti

Scontro numero 47 tra le due squadre in Serie A, con i bianconeri avanti nel bilancio con 22 successi a 10 (15 i pareggi). A partire dalla stagione 2009/10 i ducali hanno ottenuto quattro vittorie contro la Juventus in Serie A, solo Napoli (sei) e Milan (cinque) ne contano di più nello stesso periodo. I gialloblù hanno tuttavia perso tutte le quattro trasferte a Torino da quando i bianconeri giocano allo Stadium, con un punteggio complessivo di 15-2. Nell’ultima gara esterna contro la Juventus, nel novembre 2014, il Parma ha incassato la sua peggior sconfitta di sempre in Serie A, perdendo 7-0 (tre doppiette di Llorente, Tévez, Morata e gol di Lichtsteiner). L’andata al Tardini della stagione in corso è invece finita 1-2 per la Juventus (reti di Mandzukic, Gervinho e Matuidi).

Juventus-Parma: quote sull’esito

Il Parma è l’unica squadra a non aver ancora pareggiato in trasferta in campionato, raccogliendo 5 vittorie e 5 sconfitte. Fattore campo, precedenti e valori tecnici sono però dalla parte dei bianconeri, vittoriosi in 12 delle ultime 13 gare casalinghe in Serie A e favoritissimi in quota: 1 a 1.16 (X a 7.25 e 2 a 19.00). Considerando soltanto i primi tempi, Juventus e Parma sarebbero rispettivamente prima e seconda in classifica, con 40 e 38 punti. Nelle scommesse sull’esito dopo la prima frazione di gioco i bookmaker danno comunque un vantaggio ai bianconeri (1 1° Tempo a 1.47, X a 3.05 e 2 a 12.05), avanti e nel parziale/finale (1/1 a 1.49). Il risultato esatto più atteso in quota è il 2-0 juventino a 5.40, seguito da 3-0 (5.80) e 1-2 (7.40). Sale invece a 11.00 il 2-1 bianconero, finale dello scontro d’andata.

Juventus-Parma: quote delle scommesse sui gol

Nell’ultimo match di Coppa contro l’Atalanta la Juventus non ha trovato la porta avversaria e non resta a secco per due gare consecutive da ottobre 2015. Le quote offerte dalle agenzie di betting lasciano presagire una sfida ricca di reti, con l’Over 2.5 offerto a 1.52 contro il 2.35 dell’Under 2.5. I bianconeri hanno collezionato 6 clean sheet nelle ultime 7 gare casalinghe in tutte le competizioni, un dato che porta avanti il No Goal a 1.49 (Goal a 2.45) e fissa a 1.57 il successo bianconero a porta chiusa (Casa: vince a 0, sì). Segnaliamo l’Over 1.5 della Juventus a 1.21, oltre alle giocate combinate 1 (Over 1.5) a 1.24 1 (No Goal) a 1.57.

Juventus-Parma: quote dei marcatori

La marcatura più attesa dai bookmaker è quella di Cristiano Ronaldo, rimasto a secco in sette delle ultime undici gare interne in Serie A: il suo gol è dato a 1.50 nei 90 minuti e 3.00 come primo del match. Tra i bianconeri meritano un tentativo anche Paulo Dybala (2.25 e 6.00) e Mario Mandzukic (2.60 e 7.50), pronto al rientro dopo l’infortunio. Tra gli ospiti occhio invece a Roberto Inglese (3.75 e 12.00) e Gervinho (4.75 e 16.00), che con 8 e 6 reti a testa hanno realizzato 14 dei 21 gol del Parma in questa Serie A.